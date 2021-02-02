Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 02.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1223879
Кременчук5687
Хворі:
Україна165583
Кременчук183
Одужало:
Україна1035372
Кременчук5345
Померло:
Україна22924
Кременчук159
Кременчук, Культура

Маленька Ісландія: неподалік Кременчука утворилися неймовірні брили льоду

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 744

 

Яка краса

Неподалік Кременчука, а саме поблизу Градизька на Кременчуцькому водосховищі утворилися неймовірні брили льоду. Фото з маленької Ісландії опублікував селищний голова Градизька Мирослав Носа. 


 

2
Автор: Альона Душенко Джерело фото: Мирослав Носа
Теги: Градизьк
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх