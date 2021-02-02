Маленька Ісландія: неподалік Кременчука утворилися неймовірні брили льоду

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 744

Яка краса

Неподалік Кременчука, а саме поблизу Градизька на Кременчуцькому водосховищі утворилися неймовірні брили льоду. Фото з маленької Ісландії опублікував селищний голова Градизька Мирослав Носа.



