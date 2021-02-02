На Полтавщині мікроавтобус зіштовхнувся з легковим авто - госпіталізували двох осіб

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 490

Дорожньо-транспортна подія сталася поблизу с. Бутенки, на автодорозі Н-31 «Решетилівка – Кобеляки», у напрямку Кобеляк Полтавського району. Про це повідомяє пресслужба поліції Полтавщини.





Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що відбулося зіткнення легковика «ВАЗ 21099 із зустрічним автомобілем «FORD».

27-річного водія ВАЗа та 54-річного водія «FORD» з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості ушпиталено до Кобеляцької центральної районної лікарні.









Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Тривають слідчі дії.