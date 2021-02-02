У День пам'яті Богдана Гавелі погасили штемпелем «Конверт Героя»

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Також у Києві пролунав Дзвін Пам'яті за нашим захисником

2 лютого, в день Пам’яті кременчуцького захисника Богдана Гавелі, погасили конверти поштовим штемпелем. Про це повідомляють на сторінці Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО. Цього дня на центральному відділенні поштового зв’язку був погашений штемпелем конверт Героя.





Студенти у ВПУ №7 передали батькові Василю Миколайовичу Гавелі конверти та лист пам’яті як свідчення незгасної вдячності за подвиг сина.









У музеї АТО/ООС продовжується непорушна традиція – в день, коли Кременчук втрачав свого Героя, прорізає тишу забуття дзвін та запалюється свіча у солдатській касці.





Також у Києві пролунав Дзвін Пам'яті за нашим захисником.









40-річний Богдан Гавеля служив у 79-й окремій аеромобільній бригаді. Пішов в АТО добровольцем.





4 лютого потрапив у засідку бойовиків у селі Широкине під Маріуполем. Кременчужанин був у джипі за кулеметом, коли в них влучили з гранатомета. Командир Богдана розповів, що він та його побратим із Києва Олександр своїми життями врятували дев'ятьох бійців, які їхали у БТР позаду джипа. Поховали Героя на Свіштовському кладовищі. Нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня.



