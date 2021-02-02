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Надзвичайні новини, Полтавщина

Правоохоронці Полтавщини розшукують п'ятьох злочинців, причетних до замахів на вбивство та розбоїв

Сьогодні, 07:25 Переглядів: 2 288

Чоловіків шукають з 2018-2019 років

Правоохоронці Полтавщини розшукують п'ятьох злочинців, причетних до замахів на вбивство та розбоїв. Як повідомив «Телеграфу» керівник пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв, чоловіки причетні до тяжких та особливо тяжких злочинів. 


З 2018 року шукають


За розбійний напад, поєднаний з проникненням у приміщення двох зловмисників:


 

Раджабова Раджаба Гаджиєвича, 1982 року народження, мешканця міста Київ.
Прикмети: на вигляд 40 років, зріст 175 см, середньої статури, обличчя кругле, волосся темне, коротке.

 

Сайпулаєва Магомеда Ібрагімовича, 1974 року народження, мешканця міста Київ.
Прикмети: на вигляд 45 років, зріст 175 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне, коротке. 


З 2019 року шукають


 

За замах на вбивство та вимагання:

Червоного Владислава Ігоровича, 1992 року народження, мешканця міста Лубни.
Прикмети: на вигляд 30 років, зріст 170 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне, коротке. 


 

За розбійний напад:

Борщуна Миколу Петровича, 1999 року народження, мешканець міста Лубни.
Прикмети: на вигляд 20-25 років, зріст 172 см, середньої статури, обличчя овальне, волосся темне, коротке. 


 

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого:

Прокопчука Миколу Івановича, 1985 року народження, мешканець села Ромодан, Лубенської територіальної громади.  
Прикмети: на вигляд 35-40 років, зріст 175 см, середньої статури, обличчя кругле, відсутнє ліве око (скляний протез), волосся темне, коротке. 


Якщо вам відома інформація про цих людей, яка допоможе пришвидшити їх розшук, повідомте за телефонами: (05361) 73-628, 095-207-69-55, 096-267-08-12, або «102».

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: розшук розыск

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