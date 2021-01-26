«Донбас» по буллітам перервав безпрограшну серію «Кременчука»

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 311

Сьогодні, 30-го січня, в Дружківці «Донбас» приймав «Кременчук». Кременчуцька команда у серії буллітів програла Донбасу, який перервав виграшну серію Кременчука. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Донбас» - «Кременчук» 4:3 ПБ (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Монс (Туркін, Захаров), 6:34; 1:1 Савченко (Грицьких, Кисельов), 11:13; 1:2 Пукс (Хрішпенц, Савицький), 22:18; 2:2 Захаров (Монс, Кожевников), 23:23; 3:2 Сигарьов (Кобелєв, Буценко), 32:40; 3:3 Денискін (Варава), 33:38; 4:3 Монс - переможний буліт.

Донбас: Трифонов (Дьяченко); Пангелов-Юлдашев - Тунхузін, Кожевников - Кобелєв, Журавльов - Курбатов; Монс - Туркін - Захаров (К), Шишлянніков - Бірюков - Сигарьов, Лялька (А) - Буценко - Коренчук (А), Мільохін - Карамнов - Пересунько.

Кременчук: Давлетшін (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко; Коробов - Дубінін - Денискин (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (А) - Тютченко, Савченко - Смирнов - Кисельов (К).









Матч команди розпочали на високих швидкостях, відразу обваливши на ворота супротивників шквал небезпечних моментів. Першими свій шанс змогли реалізувати донеччани - Монс на добиванні прошив Давлетшина і відкрив рахунок в матчі. Роль наздоганяючого «Кременчук» грав недовго - вже через 5 хвилин Савченко зрівняв цифри на табло. Таким чином, на першу перерву команди пішли з рівним рахунком на табло.





Друга двадцятихвилинка пройшла за сценарієм першої - команди по два рази обмінялися закинутими шайбами ​​і на перерву знову пішли з рівним рахунком на табло - 3:3. Спочатку на шайбу Пукса відповів Захаров, а потім по шайбі закинули кращі бомбардири команд Сигарьов і Денискін.





У третьому періоді команди суттєво зменшили оберти, розуміючи ціну будь-якої помилки. Саме тому третю двадцятихвилинку клуби провели без закинутих шайб, перевівши матч в овертайм.





Однак, і додатковий час не вирішило долю матчу, що означало серію булітів. У серії післяматчевих кидків сильнішим виявився «Донбас», а команди розділили між собою 3 очка.