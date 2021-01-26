«Кремінь» зіграв «двосторонню гру» та першим «засвітить» гравців

Адміністрація ПФЛ оприлюднила графік заявки клубів Першої та Другої ліг. Згідно з графіком реєстрації футболістів та заявки команд клубів ПФЛ на весняну частину змагань, «Кремінь» одним з перших зареєструє своїх гравців, а саме – 17 лютого.
Також, сьогодні, 30 січня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулася двостороння гра. Гравці «Кременя» були поділені на «помаранчеву» та «жовту» команду й зіграли два тайми по 30 хв. На початку другого тайму єдиний гол забив гравець на перегляді із жовтої команди.
Після гри головний тренер «Кременя» Олексій Годін зазначив, що перша гра двостороння, вона більше для емоційного стану гравців.