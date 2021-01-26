«Кремінь» зіграв «двосторонню гру» та першим «засвітить» гравців

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 413



































































































Фото: Артем Коваленко

Адміністрація ПФЛ оприлюднила графік заявки клубів Першої та Другої ліг. Згідно з графіком реєстрації футболістів та заявки команд клубів ПФЛ на весняну частину змагань, «Кремінь» одним з перших зареєструє своїх гравців, а саме – 17 лютого.

Також, сьогодні, 30 січня, на стадіоні «Кремінь-Арена» відбулася двостороння гра. Гравці «Кременя» були поділені на «помаранчеву» та «жовту» команду й зіграли два тайми по 30 хв. На початку другого тайму єдиний гол забив гравець на перегляді із жовтої команди.





Після гри головний тренер «Кременя» Олексій Годін зазначив, що перша гра двостороння, вона більше для емоційного стану гравців.





- Ніяких цілей та завдань тут не ставили. Зіграли два по 30. Звичайно під кінець десь втомилися, і це нормально, адже тільки вийшли з відпустки. Рахунок – 1:0, тут багато голів не очікували, адже хлопці лише втягуються у форму, - зауважив наставник «синьо-білих».