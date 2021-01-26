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Кременчук

Де й о котрій 31 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 180

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

31 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • просп. Полтавський, 30-46;
  • вул. Вільної України, 3-40;
  • вул. Платухіна, 5-23;
  • пров. Яснополянський, 3-37;
  • пров. Ягідний, 2-12;
  • пров. Марії Заньковецької, 1-53;
  • пров. Сидора Ковпака, 1-20;
  • туп. Кременецький, 3-18;
  • туп. Дарвіна, 3-15.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії графік відключення
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