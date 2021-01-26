У МОН пояснили, як не стати жертвою дезінформації

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З’явилося декілька Telegram-каналів і Facebook-сторінок, які використовують офіційну графіку брендбуку МОН та поширюють фейки

Пресслужба Міністерства освіти і науки України повідомила, що останнім часом з’явилося декілька Telegram-каналів і Facebook-сторінок, які частково або повністю використовують офіційну графіку брендбуку МОН задля ілюстрації своїх повідомлень. Зміст цих дописів не відповідає дійсності, містить маніпуляції або зумисно викривлену інформацію.





Перелік ознак, які допоможуть зрозуміти, що під виглядом нібито офіційної позиції МОН публікується фейковий контент:

повністю або частково сфальсифіковане лого МОН;

лише частина офіційного листа, без підпису, дати та QR-коду;

посилання на неофіційні ресурси (переважно інші Telegram-канали);

офіційні лого МОН у текстах повідомлень, що належать до компетентностей інших державних установ;

інформація з термінами, які не використовуються МОН в офіційних документах;

лого МОН для анонсу вебінарів та онлайн-конференцій для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, де варто оплатити сертифікат, тощо.

Зверніть увагу, що МОН не співпрацює в проєктах з організаціями, які надають платні освітні послуги.





Ось перелік каналів комунікації МОН, де публікується достовірна інформація про роботу відомства: