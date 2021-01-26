На Полтавщині суд залишив без змін вирок двом зловмисникам за скоєння 16 злочинів

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Чоловіки вдерлися до домівки подружжя, стріляли в жінку, а чоловіка забили до смерті

26 січня Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок двом жителям Полтавщини за скоєння 16 злочинів, повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.



За даними слідства, у травні 2016 року вночі в одному із сіл Зіньківського району чоловіки розбили віконо і проникли в оселю подружжя, яке вони жорстоко побили. Один із нападників вистрілив із травматичної зброї жінці в голову. Зловмисники зв’язали господарів і викрали з будинку гроші, мобільні та банківську картку. У подальшому спільники відімкнули гараж, викрали автомобіль та втекли з місця події.

Унаслідок розбою потерпілі отримали тяжкі тілесні ушкодження, від яких чоловік невдовзі помер.

Під час досудового розслідування встановлено причетність осіб ще до кількох корисливих злочинів, скоєних упродовж травня-липня 2016 року на території Полтавської та Харківської областей, а саме:

заволодінь транспортними засобами;

крадіжок з автомобілів, магазинів;

шахрайства;

грабежу;

розбійного нападу.

Загалом у матеріалах справи 16 епізодів злочинів.

Вироком суду першої інстанції спільників визнано винними та засуджено до 15,5 та 15 років позбавлення волі відповідно.

Не погоджуючись із призначеним покаранням, обвинуваченими та їхніми адвокатами вказане рішення оскаржено в апеляційному порядку. Заслухавши доводи сторін обвинувачення та захисту, Харківський апеляційний суд апеляційні скарги останньої залишив без задоволення.

Засуджені відбуватимуть покарання за шістьма статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 187, ч. ч. 2, 3 ст. 289 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого; крадіжка, грабіж, шахрайство, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб; розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний із проникненням у житло, із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень особою, яка раніше вчинила розбій; незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я потерпілого, з проникненням у приміщення).