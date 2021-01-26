За добу COVID-19 виявили у 3 776 українців, на Полтавщині – у 116

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Одужало за цей час 14 250 осіб

3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 430 осіб;

летальних випадків – 145;

одужало – 14 250 осіб;

здійснено тестувань за добу – 47 120 (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 200 883 особи;

одужало – 980 085 осіб;

летальних випадків – 22 202;

проведено ПЛР-тестувань – 6 152 298.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 42 620 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 38 374 (+759) жителі області, продовжують лікування 3 377 людей, зокрема 83 дитини.



Всього зареєстровано 869 летальних випадків, нових – 4 (Гадяч; Полтава; Глобинський, Решетилівський райони).



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 116.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 16 575 (+32),

Кременчук – 5 631 (+6),

Горішні Плавні – 2 166 (+5),

Полтавський район – 1 724 (+7),

Миргород – 1 649 (+3),

Лубни – 1 304 (+3),

Лохвицький район – 1096 (+3),

Зіньківський район – 985,

Пирятинський район – 786,

Котелевський район – 774,

Карлівський район – 736 (+14),

Новосанжарський район – 710 (+4),

Глобинський район – 692,

Кременчуцький район – 671 (уточнено),

Диканський район – 626 (+2),

Миргородський район – 598 (+6),

Шишацький район – 581,

Хорольський район – 552 (+7),

Кобеляцький район – 541 (+1),

Решетилівський район – 509,

Гадяч – 500 (+1),

Семенівський район – 413,

Великобагачанський район – 397,

Машівський район – 396,

Чутівський район – 373 (+23),

Козельщинський район – 328,

Гадяцький район – 308 (+1),

Лубенський район – 294,

Гребінківський район – 249,

Оржицький район – 239,

Чорнухинський район – 217.





Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!