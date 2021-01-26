З розгромної поразки «Гірник-Спорт» у Кременчуці розпочав зимові збори

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 513 Коментарів: 1

Вчора, 26 січня, на стадіоні «Кремінь-Арена» футбольний клуб «Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів прийняв «ЛНЗ». Підопічні Ігоря Жабченка розгромно програли супернику з рахунком - 5:1.





Команди з Горішніх Плавнів та Черкащини провели два тайми практично рівними складами. «Гірник-Спорт» з капітанською пов'язкою виводив Сергій Чеботаєв, який восени грав у «Кремені».





«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «ЛНЗ» (Лебедин, Черкаська обл.) - 1:5

Голи: Білий (78, пен.) – Кос (6, пен., 20), Котляр (62, пен.), Шаповал (67), Доронін (70)

Гірник на 89 хвилині не реалізував пенальті (воротар)

ЛНЗ (перший тайм): Панченко – Сафонов, Насонов, Клюс, Норенков – Сторчоус, ГНП, Пучковський, Замуренко, Євдокимов – Кос

ЛНЗ (другий тайм): Ярошевич – Кошелюк, Бурлін, ГНП, ГНП – Євдокимов (Сторчоус 73), Доронін, Ткаченко, Шаповал, Котляр – ГНП

Головний тренер: Юрій Бакалов









Як повідомляє пресслужба ЛНЗ, на початку гри обидві команди розпочали з обережного контролю м’яча в задніх лініях, а от дістатися воріт суперника двічі вдалося ЛНЗ: Кос заробив пенальті і реалізував його, а потім скористався передачею з глибини і в боротьбі з двома захисниками коліном подвоїв перевагу. Цього вистачило нашій команді, щоб спокійно дограти до перерви.





На другий тайм вийшов оновлений склад і продовжив справу колег: Котляр, Шаповал і Доронін за 8 хвилин забили три м’ячі на будь-який смак. 0:5. Можна було ще збільшувати перевагу, але Гірник відіграв один гол з пенальті. Ярошевич зробив висновки і другу «точку» відбив.





У суботу, 30 січня «гірники» планують зіграти свій другий контрольний поєдинок, але суперник ще не визначений.