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Автопарк поліції Кременчука поповниться новими службовими Renault Duster

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 197 Коментарів: 1

 

Всього автівок - 12 на область

Автопарк поліції Кременчука поповниться новими службовими Renault Duster, сертифікати на які 26 січня керівникам територіальних підрозділів поліції області вручили начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський, голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко.


Всього автівок - 12 на область. Два автомобілі придбані за кошти Полтавської облради, десять - отримані від нацполіції.


Кросовери поліпшать матеріально-технічну базу поліції Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Зінькова, Лубен, Хорола, а також селищ міського типу Чутово, Велика Багачка та Нові Санжари Полтавської області. 


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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція автомобіль

Коментарі: 1

827
inattentive:
Сьогодні, 12:55

Другая статья : "У Полтавській області у 2020 році не купували швидких ".(просто для сравнения). И еще ,  интересно узнать сколько "живых" приусов  осталось ?


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