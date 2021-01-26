Депутати Кременчука дали старт об'єднанню КДЮСШ №2 та кінно-спортивнї школи «Фаворит»

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Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 січня погодили реорганізацію спортивних шкіл. Згідно з рішенням тепер КДЮСШ №2 та кінно-спортивну школу «Фаворит» мають об'єднати. За проголосували 32 депутати.

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Перед початком голосування депутатка Лариса Гориславець звернула увагу, що раніше влада була за створення безлічі адміністрацій парків, для кращої організації роботи, а зараз намагається скоротити кількість спортивних шкіл шляхом об'єднання.

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- Одним з аргументів обєднання було, що це невеличке комунальне підприємство, там всього лиш 10 осіб. Хочу нагадати, що у комунальних парках такий самий невеликий штат. Але на сесії минулого скликання приймалося рішення про утворення парків, одним з аргументів було те, що невеличке підприємство буде краще господарювати. Кінно-спортивна школа та КДЮСШ №2 й географічно розділені, й справді йде про створення філії, - зауважила Лариса Гориславець.

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Міський голова Віталій Малецький зазначив, що для директора «Фаворита» не буде зменшена заробітна плата, лише зміниться запис у трудовій. Він був здивований, дізнавшись із ЗМІ, що наша школа була останнім кінно-спортивним закладом комунальної власності в Україні як окрема одиниця. Й додав, що реорганізація дозволить школам працювати у новому форматі.

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- Хочеться, щоб школа працювала, тим паче ми вклали частину грошей в ремонт. Постійно долучаємо та прохаємо ту ж Атланту дати сіно чи овес. З усіма домовляємося, щоб школа функціонувала. Школа працюватиме дещо в іншому форматі. І те що у нас єдина юридична особа комунальна спортивна школа лишилась, може то наше досягнення, а може те, що невчасно відреагували. По нормативу, у Кременчуці повинно бути 1,5 спортивні школи, так колись вирішила держава. Реорганізація – це шлях до покращення, - запевнив міський голова.