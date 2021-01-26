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Вночі у п'ятиповерхівці спалахнула електрощитова

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 428

 

Це вчасно помітили і ніхто не постраждав

Вночі 26 січня на п'ятому поверсі 5-поверхового будинку на вул. Мічуріна в Крюківському районі спалахнула електрощитова, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.


Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 22.47. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 23.03, а о 23.07 – ліквідували.


Травмованих та загиблих немає.


Вогонь знищив розподільний щит, 3 електролічильники та апарати захисту, закоптив стіни та стелю на сходовій клітині.


Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: pl.dsns.gov.ua
Теги: Пожежа

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