Вночі у п'ятиповерхівці спалахнула електрощитова

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Це вчасно помітили і ніхто не постраждав

Вночі 26 січня на п'ятому поверсі 5-поверхового будинку на вул. Мічуріна в Крюківському районі спалахнула електрощитова, повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини.





Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» о 22.47. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 23.03, а о 23.07 – ліквідували.





Травмованих та загиблих немає.





Вогонь знищив розподільний щит, 3 електролічильники та апарати захисту, закоптив стіни та стелю на сходовій клітині.





Причина пожежі встановлюється.