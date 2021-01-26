Депутати просять зробити ремонти у кількох кременчуцьких школах

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 729 Коментарів: 1

Депутати просять зробити ремонт у кількох кременчуцьких школах – відповідні запити вони озвучили на сесії Кременчуцької міськради 26 січня.







Перший запит надійшов від Олександра Березянського. Він розповів, що до нього звернулися батьки учнів гімназії №31, що на Молодіжному. Гімназія створена у 1986 році, на сьогодні приміщення навчального закладу потребує ремонту, особливо це стосується спортивного залу та санвузлів.





За 34 роки існування школи капітальний ремонт спортзалу не проводився, тому існує нагальна потреба у заміні покриття підлоги та дверей, ремонті стелі та стін, встановленні нового обладнання для занять фізкультурою. Ще одне болюче питання – застаріли санітарні кімнати зразка радянських часів.





- Деякі діти взагалі не ходять до туалету в школі і вимушені терпіти, здійснювати свої потреби, прийшовши зі школи додому, - прокоментував пан Березянський та запропонував переглянути розподіл залишків субвенції та направити кошти на капітальний ремонт спортзалу та туалетів у гімназії №31.





Другий запит зачитав Олександр Роженко. У ньому йшлося про необхідність ремонту санвузлів у гімназії №12, що на Молодіжному:





- Це одна з найбільших шкіл, там майже 1100 осіб навчається, із них 600 – це хлопці. І на 600 чоловік там всього-на-всього три місця для хлопців на першому поверсі. Я вважаю, що три місця – це занадто мало, м'яко кажучи.



Крім того, Олександр Роженко наголосив, що у цій школі навчається від 20 до 30 осіб з особливими освітніми потребами, а умов для них не створено. Тому депутат просить виділити 500 тисяч грн, які підуть на ремонт існуючих та створення нових санвузлів у гімназії №12.



Міський голова Віталій Малецький додав, що незадовільна ситуація з туалетами і у гімназіях №26 та 24 – ці питання наразі у роботі. Депутат Вячеслав Яворський підготував звернення щодо гімназії №26, адже «на другому поверсі взагалі два посадочних місця на весь поверх». Він проінформував, що, аби відремонтувати 5 приміщень санвузлів, необхідно 410 тисяч грн.





Дані запити депутати під час сесії підтримали.





Мер Малецький також додав, що незабаром Полтавська обласна рада буде розподіляти додаткову субвенцію на освіту і медицину. Згідно розпорядження голови Полтавської ОДА, значну частину субвенції направлять на обласні освітні заклади (наприклад, на «ПТУ у Решетилівці»), а половину залишають на друге півріччя – близько 99 млн грн – як нерозподілений залишок. У Кременчуці не згодні з таким порядком розподілу субвенції, коли вона надходить лише «обраним». Мер наголосив, що необхідно буде підготувати звернення до обласної ради щодо розподілу додаткової освітньої субвенції, аби Кременчук та Полтава також могли отримати кошти.