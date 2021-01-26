Олімпійській чемпіонці з Кременчука Надії Ткаченко пропонують присвоїти звання Почесний громадянин Кременчука

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 746 Коментарів: 2

Петро Скрильник, який свого часу активно розвивав спорт у Кременчуці, запропонував присвоїти звання Почесного громадянина Кременчука Олімпійській чемпіонці Надії Ткаченко. Кременчужанка у 1980 році в Москві стала олімпійською чемпіонкою, проте разом з родиною зараз живе у Донецьку. Пропозицію Петро Григорович озвучив на сесії Кременчуцької міської ради.









- Пам'ятаю, як Надія Ткаченко та Володимир Кисельов у Подольську обіймалися й кричали, що вони кременчужани-олімпійські чемпіони. Вони - патріоти міста. Надія Ткаченко ще живе й проживає у Донецьку. Вона - учасниця трьох Олімпіад, перемогла на Олімпійських іграх в Москві, її рекорд у п'ятиборстві й досі тримається. Вона на олімпійських форумах питала, як там Кременчук.

Паламарчук Іван Андрійович, нині покійний, виховав Володимира Кисельова, Кирила Удовенка, який був на Олімпійських іграх.

Прохаю вшанувати цих людей пам'яттю - дати їм почесних громадян міста. Також запросити до Кременчука Надю Ткаченко, - запропонував Петро Скрильник.





Надія Володимирівна Ткаченко - українська легкоатлетка, п'ятиборка, олімпійська чемпіонка. народилася 19 вересня 1948 у Кременчуці. У легку атлетику вона прийшла доволі пізно, у 18 років, коли Надія почала займатися у групі тренера Віри Василівни Ребрун. До приходу до легкої атлетики Надія встигла позайматися й акробатикою, баскетболом, й ще рядом видів спорту.





Олімпійську золоту медаль Надія Ткаченко виграла на московській Олімпіаді. Крім олімпійського успіху Надія Ткаченко вигравала чемпіонати Європи 1974 і 1978 років.





Надія Ткаченко взяла участь у трьох Олімпійських іграх, має рекорди світу, Європи, Радянського союзу та України з легкоатлетичного багатоборства. Оскільки регламент проведення змагань з багатоборства змінили одразу після олімпіади 1980 року, то перебити результат кременчужанки нікому не вдалося, вона є єдиною спортсменкою з п'ятиборства, яка набрала понад 5000 очок.









У 2005 році Надії Ткаченко присвоїли звання «Почесний громадянин Донецька», також у Донецьку понад 30 років проводиться турнір імені Надії Ткаченко.