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Кременчужанин проведе місяць під арештом за те, що принижував та ображав матір

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 743

Чоловік не працював, пив та виносив з будинку усе, що можна було продати

Кременчужанин проведе місяць під арештом за те, що принижував та ображав матір. Про це повідомляє прокуратура Полтавської області. 


43-річний чоловік ніде не працював і зловживав алкоголем. І позаяк гроші на випивку потрібно було десь брати, виносив із дому та продавав цінні речі.

«У відповідь на зауваження матері ображав її, завдавав морального і психологічного болю, принижував честь і гідність жінки», - коментують у прокуратурі. 

Упродовж 2020 року за вчинення домашнього насильства чоловіка тричі притягували до адміністративної відповідальності за сімейне насильство. Після чергового звернення матері до поліції, правоохоронці порушили кримінальну справу. 

Напередодні суду син та мати уклали угоду про примирення, у рамках якої чоловік погодився на покарання у вигляді арешту на місяць. Суд цю угоду затвердив.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: вирок вирок суду домашнє насилля

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