В Кременчуці зареєстрували 27 нових випадків захворювання на коронавірус

Вчора, 22:00 Переглядів: 497

Сьогодні, 26 січня, в Кременчуці зареєстрували 27 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужби мерії.



Захворіли 15 жінок віком від 26 до 82 років та 12 чоловіків віком від 26 до 81 року. Із вперше виявлених випадків захворювання 26 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а один - лікується в інфекційному шпиталі.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 45 пацієнтів.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.





Одужало 67 пацієнтів.



Всього зареєстровано 5 649 випадків: одужало 5 156, померло 155.