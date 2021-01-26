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Кременчук

Де й о котрій 27 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 198

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

27 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Вершигори, 1-33;
  • вул. Ковальова, 3-15;
  • вул. Олени Пчілки, 13-18;
  • пров. Ягідний, 2-13;
  • кварт. 101, 1, 2, 3;
  • вул. Петра Калнишевського, 30-45;
  • вул. Сумська, 74-113;
  • вул. Піщана, 3-20;
  • вул. Підгірна, 21-40;
  • вул. Європейська, 67-116;
  • вул. Маяковського, 3-41;
  • вул. Переяслівська, 65-84;
  • пров. Бригадирівський, 7-9;
  • пров. Степана Бандери, 9-21;
  • просп. Полтавський, 13-25;
  • вул. Козацька, 1-26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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