Де й о котрій 27 січня не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
27 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Вершигори, 1-33;
- вул. Ковальова, 3-15;
- вул. Олени Пчілки, 13-18;
- пров. Ягідний, 2-13;
- кварт. 101, 1, 2, 3;
- вул. Петра Калнишевського, 30-45;
- вул. Сумська, 74-113;
- вул. Піщана, 3-20;
- вул. Підгірна, 21-40;
- вул. Європейська, 67-116;
- вул. Маяковського, 3-41;
- вул. Переяслівська, 65-84;
- пров. Бригадирівський, 7-9;
- пров. Степана Бандери, 9-21;
- просп. Полтавський, 13-25;
- вул. Козацька, 1-26.