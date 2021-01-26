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Полтавською трасою їхала фура, вагою 95 тонн: як штрафуватимуть власника

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 566 Коментарів: 2

 

Загалом кожна третя автівка, яка рухається по М-22 - перевантажена

Полтавською трасою їхала фура, вагою 95 тонн. Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, порушення зафіксував комплекс зважування в русі на автодорозі М-22 у с.Підгорівка. 


Для порівняння: вага залізничного вагону разом з вантажем (щебнем) в середньому становить близько 90 тонн. У автодорі повідомляють, що щодоби цією автодорогою рухається 8-9 тисяч транспортних засобів. Третина з яких їде з порушенням габаритно-вагових норм. 


Проте власника вантажівки покарати не так просто, позаяк Служба автомобільних доріг цим не займається:


«Всі дані передаються до Державної служби України з безпеки на транспорті. Служба автомобільних доріг у Полтавській області чи Укравтодор не мають права стягувати штрафи чи виставляти їх будь-яким чином», - зауважують у автодорі. 



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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: САД у Полтавській області
Теги: вантажівки перегруз

Коментарі: 2

129
Джо:
Сьогодні, 16:36

если каждая третья с перегрузом, а , наверное, и то больше

так штрафуйте, наполняйте бюджет, сохраняйте дороги, а не по 100 грн на лапу..

 


17 0
208
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 17:29

когда говоришь этим стотонным чертям, что они давят колею и за год разрушают дорогу, они выдают - это дорожники делают плохие дороги, пусть делают дороги расчитанные на 100 тонн, тогда и колеи не будет.!
Пхах, нарид, такой нарид). 


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