Полтавською трасою їхала фура, вагою 95 тонн: як штрафуватимуть власника

Полтавською трасою їхала фура, вагою 95 тонн. Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, порушення зафіксував комплекс зважування в русі на автодорозі М-22 у с.Підгорівка.
Для порівняння: вага залізничного вагону разом з вантажем (щебнем) в середньому становить близько 90 тонн. У автодорі повідомляють, що щодоби цією автодорогою рухається 8-9 тисяч транспортних засобів. Третина з яких їде з порушенням габаритно-вагових норм.
Проте власника вантажівки покарати не так просто, позаяк Служба автомобільних доріг цим не займається: