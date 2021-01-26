Полтавською трасою їхала фура, вагою 95 тонн: як штрафуватимуть власника

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 566 Коментарів: 2

Загалом кожна третя автівка, яка рухається по М-22 - перевантажена

Полтавською трасою їхала фура, вагою 95 тонн. Як повідомляє Служба автомобільних доріг у Полтавській області, порушення зафіксував комплекс зважування в русі на автодорозі М-22 у с.Підгорівка.





Для порівняння: вага залізничного вагону разом з вантажем (щебнем) в середньому становить близько 90 тонн. У автодорі повідомляють, що щодоби цією автодорогою рухається 8-9 тисяч транспортних засобів. Третина з яких їде з порушенням габаритно-вагових норм.





Проте власника вантажівки покарати не так просто, позаяк Служба автомобільних доріг цим не займається:





«Всі дані передаються до Державної служби України з безпеки на транспорті. Служба автомобільних доріг у Полтавській області чи Укравтодор не мають права стягувати штрафи чи виставляти їх будь-яким чином», - зауважують у автодорі.







