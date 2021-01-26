На Полтавщині жінка обкалалася сміттям - довелося залучити до 7 самоскидів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

У Полтаві жінка приватного будинку (вул. Небесної Сотні, 55) роками збирала у себе на подвір’ї пакети. Сміття стало настільки багато, що він «захопив» будинок до даху. За інформацією видання «Полтавщина» , сьогодні, 26 січня, комунальники вивезуть сміття без згоди жінки. Для цієї «спецоперації» готують 5-7 самоскидів.





Напередодні полтавець, щоб оцінити масштаб цієї проблеми, здійняв у небо квадрокоптер. Видно, що висота сміття вже сягнула висоти самого будинку.









Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Інспекції з благоустрою Максим Малько розповів, що був здивований тим, що попередня влада не реагувала на скарги мешканців, які змушені були жити поруч із горою сміття:





- Вони показали мені свої звернення до різних органів влади, здивований тим, чому ніхто не відреагував на цю проблему. Не було жодної реакції. Сусіди цієї жінки розповіли, що приблизно 3 роки тому вона почала забирати до себе пакети зі сміттям, щоб здавати вторсировину і отримувати за це кошти. Потім щось із нею відбулося, це запитання не до мене, і вона вирішила, що чим більше у неї сміття, тим вона буде заможнішою. Тому вона відмовилась добровільно надати нам доступ до сміття і не хоче вивозити його.









З огляду на спротив жінки, яка, можливо, має проблеми із психічним здоров’ям, комунальники вирішили ліквідувати це саморобне звалище у примусовому порядку:





- Це земля комунальна, приватним там є тільки її будинок. Паркан із шиферу установили її сусіди, щоб хоч якось захиститись від сміття. Тому у присутності поліції ми зайдемо туди і за допомогою орієнтовно 5-7 самоскидів вивеземо сміття на міське сміттєзвалище до Макухівки.