На Полтавщині жінка обкалалася сміттям - довелося залучити до 7 самоскидів
Сьогодні, 17:27Переглядів: 1
Бабуся сидячі на сміттєвій горі не давала комунальникам розібрати сміттєзвалище
У Полтаві жінка приватного будинку (вул. Небесної Сотні, 55) роками збирала у себе на подвір’ї пакети. Сміття стало настільки багато, що він «захопив» будинок до даху. За інформацією видання «Полтавщина», сьогодні, 26 січня, комунальники вивезуть сміття без згоди жінки. Для цієї «спецоперації» готують 5-7 самоскидів.
Напередодні полтавець, щоб оцінити масштаб цієї проблеми, здійняв у небо квадрокоптер. Видно, що висота сміття вже сягнула висоти самого будинку.
Тимчасово виконуючий обов’язки начальника Інспекції з благоустрою Максим Малько розповів, що був здивований тим, що попередня влада не реагувала на скарги мешканців, які змушені були жити поруч із горою сміття:
- Вони показали мені свої звернення до різних органів влади, здивований тим, чому ніхто не відреагував на цю проблему. Не було жодної реакції. Сусіди цієї жінки розповіли, що приблизно 3 роки тому вона почала забирати до себе пакети зі сміттям, щоб здавати вторсировину і отримувати за це кошти. Потім щось із нею відбулося, це запитання не до мене, і вона вирішила, що чим більше у неї сміття, тим вона буде заможнішою. Тому вона відмовилась добровільно надати нам доступ до сміття і не хоче вивозити його.
З огляду на спротив жінки, яка, можливо, має проблеми із психічним здоров’ям, комунальники вирішили ліквідувати це саморобне звалище у примусовому порядку:
- Це земля комунальна, приватним там є тільки її будинок. Паркан із шиферу установили її сусіди, щоб хоч якось захиститись від сміття. Тому у присутності поліції ми зайдемо туди і за допомогою орієнтовно 5-7 самоскидів вивеземо сміття на міське сміттєзвалище до Макухівки.