«Додамо нової крові в команду»: головний тренер «Кременя» Олексій Годін

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 610

Головний тренер «Кременя» Олексій Годін напередодні виходу команди з відпустки відповів на ряд питань від пресслужби клубу та вболівальників.



Олексій Годін у якості футболіста захищав кольори запорізького та донецького «Металургів», сімферопольської «Таврії». Саме бувши футболістом Олексій захоплювався тюнінгом автомобілів. У всіх його починаннях та справах підтримує дружина Ольга, яка є шеф-редактором журналу «Time to travel» та головою благодійного фонду БО «Світ Милосердя» (який опікується онкохворими дітками), а також дизайнер бренду одягу Cattleya.







Тренерську кар'єру Олексій В'ячеславович розпочав у 2018 році. Тоді він увійшов до тренерського штабу Олега Тарана в рідному «Металурзі», а на початку 2020 року очолив запорізьку команду. У вересні 2020 року Олексій Годін став головним тренером ФК «Рух» (U-21).







- Олексію В'ячеславовичу, як Ви дізналися про пошук нового тренера «Кременя»?



- Читав новини в інтернеті й на сайті ua-football вискочила новина про пошук тренера. Вирішив спробувати. Чому б й ні?







- Чи брали раніше участь у подібному? Що для Вас було незвичним або важким у конкурсі?



- Таких важких питань не було. Щодо підготовки, то ще рік назад із запорізьким «Металургом» проходив збори, й плюс-мінус корегуєш під команду. Особливих труднощів не було. Це футбольні питання з якими проходиш все життя. Можливо трохи довелося «розкинути мізками». Резюме зробив за 2-3 години.



- На скільки розрахований контракт?



- Контракт розрахований на рік.



- Які плани на весняну частину чемпіонату поставило керівництво перед тренерським штабом?



- Перед тренерським штабом поставили завдання закріпитися у Першій лізі. Відійти якомога далі від зони вильоту, від тих команд, які переслідують. Награти команду й давати більше ігрового часу молоді.



- Чи слідкували за виступами команд у Першій лізі та ігор «Кременя» зокрема?



- Поки працював у «Русі» особливо не слідкував за виступами команд у Першій лізі. Дивився результати новини. В міру можливості дивився трансляції, намагався переглянути одну-дві гри. Конкретно за якоюсь однією командою не слідкував.



- Чи будуть кардинальні зміни у складі команди? На які позиції/ланки будете підбирати гравців?



- Багато гравців пішло. Хочеться підсилитися, це нормально, як і будь-яка команда у міжсезоння хоче щось змінити й підсилитися. Додати нової крові в команду. Така ж задача стоїть і в нас. Скільки гравців до нас прибуде, їх потенціал та якість. Якщо нас влаштовуватимуть ці гравці, то ми їх візьмемо. Краще візьмемо якістю, а не кількістю.





- І питання від вболівальників. Чи плануєте залучати гравців з запорізького Металурга та Руху з якими Ви працювали?



- Я не впливаю на перехід гравців, можу лише поцікавитися у футболіста чи є в нього бажання. У деяких футболістів є чинні контракти з клубом, а клуба немає можливості відпустити й втратити хорошого гравця. Якщо у гравця немає контракту і є можливість, то я тільки за. Знаю кількох футболістів, але ніхто нікого насильно не тягне й не переманює.







- І заключне питання. Якою бачите модель гри «Кременя»? Модель гри якої команди Вам імпонує найбільше?



- Тут треба виходити від наявності гравців та які до нас прийдуть, і від цього відштовхуватися. Адже завжди необхідно розуміти, які є футболісти, що вони можуть і в який можуть зіграти футбол. Звичайно хочеться прививати цікавий футбол, який буде цікавий для вболівальників. Як то кажуть, будемо грати у футбол, який буде давати результат. Нічого поки не хочеться загадувати й наша команда гратиме у видовищний футбол. Час покаже, як ми проведемо зимові збори, що напрацюємо, як почнемо друге коло. Перш ігри весною покажуть результат нашої двомісячної роботи.



Коротко про...



1. Улюблена команда за яку вболіваєте?



Лондонський «Арсенал». Часто слідкую за ними, ще з часів Арсена Венгера, коли грали відомі Денніс Бергкамп, Патрік Вієйра…





2. Улюблене місце у Кременчуці



У місті був проїздом, але сподобався сквер Бабаєва



3. Улюблена страва



Борщ



