У Горішніх Плавнях чоловік підпалив квартиру: його та матір врятували вогнеборці

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У Горішніх Плавнях чоловік підпалив квартиру. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуації, це сталося 23 січня близько 12.00 на вул. Гірників.









Займання сталося у коридорі. Двері до квартири довелося ламати. Вогнеборці врятували 78-річну жінку та 56-річного чоловіка, який і став причиною пожежі.









Постраждалу передали медикам. У соцмережах пишуть, що син порізав її ножем. Проте цю інформацію у поліції не підтверджують.





У Кременчуцькому відділку поліції також повідомили, що напередодні на чоловіка складали протоколи за хибні виклики.