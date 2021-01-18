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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях чоловік підпалив квартиру: його та матір врятували вогнеборці

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 752

 

Напередодні палія правоохоронці штрафували за хибні виклики

У Горішніх Плавнях чоловік підпалив квартиру. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуації, це сталося 23 січня близько 12.00 на вул. Гірників. 


 


Займання сталося у коридорі. Двері до квартири довелося ламати. Вогнеборці врятували 78-річну жінку та 56-річного чоловіка, який і став причиною пожежі. 


 


Постраждалу передали медикам. У соцмережах пишуть, що син порізав її ножем. Проте цю інформацію у поліції не підтверджують. 


У Кременчуцькому відділку поліції також повідомили, що напередодні на чоловіка складали протоколи за хибні виклики. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ДСНС
Теги: пожежа підпал Горішні Плавні
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