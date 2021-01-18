На Полтавщині на COVID-19 хворіють двоє військових та один працівник ЗСУ

Станом на 20 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 756 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.
Всього за час пандемії одужало – 14282 особи. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 30 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 8 осіб.
На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 39 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній районній лікарні міста Коломия. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.
За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи:
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 27 осіб:
Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.