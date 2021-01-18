Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 18.01.2021 12:00
Підтверджені:
Україна1163716
Кременчук5473
Хворі:
Україна271651
Кременчук910
Одужало:
Україна871196
Кременчук4411
Померло:
Україна20869
Кременчук152
Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині на COVID-19 хворіють двоє військових та один працівник ЗСУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 313

 

Про це інформує Командування медичних сил 

Станом на 20 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 756 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.


Всього за час пандемії одужало – 14282 особи. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 30 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 8 осіб.


На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 39 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.


Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній районній лікарні міста Коломия. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.


З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи:

  • Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець;
  • Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець;
  • 59 військовий мобільний госпіталь – 1 військовослужбовець;

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.


На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 27 осіб:

  • Київська та Вінницька області – по 3 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗС України;
  • Полтавська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України;
  • Херсонська область – 3 військовослужбовці;
  • Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці;
  • Хмельницька, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Чернігівська, Чернівецька та Тернопільська області – по 1 військовослужбовцю;
  • Харківська область – 2 працівники ЗС України;
  • Дніпропетровська та Львівська області – по 1 працівнику ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

1
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус військові

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх