На Полтавщині на COVID-19 хворіють двоє військових та один працівник ЗСУ

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Про це інформує Командування медичних сил

Станом на 20 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 756 осіб. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.





Всього за час пандемії одужало – 14282 особи. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 30 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 8 осіб.





На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 39 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.





Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Центральній районній лікарні міста Коломия. Позитивний ПЛР-тест від 5 січня. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.





З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 3 особи:

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 військовослужбовець;

59 військовий мобільний госпіталь – 1 військовослужбовець;

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.





На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 27 осіб:

Київська та Вінницька області – по 3 військовослужбовці та по 1 працівнику ЗС України;

Полтавська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗС України;

Херсонська область – 3 військовослужбовці;

Івано-Франківська область – 2 військовослужбовці;

Хмельницька, Миколаївська, Одеська, Запорізька, Чернігівська, Чернівецька та Тернопільська області – по 1 військовослужбовцю;

Харківська область – 2 працівники ЗС України;

Дніпропетровська та Львівська області – по 1 працівнику ЗС України.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.