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Кременчук, Освіта

Ліцей «Політ» запрошує учнів та їхніх батьків на день відкритих дверей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 715

 

Захід проводитиметься 23 січня об 11.00 в онлайн-режимі

23 січня ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей учнів 7-9 класів та їхніх батьків. Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.


Захід проводитиметься об 11.00 в онлайн-режимі.


Організатори пропонують детально познайомитися з профілями навчання в ліцеї, дізнатися основну інформацію про умови вступу у 2021 році та поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації та вчителям закладу.


Зареєструватися для участі в заході можна за посиланням, також ви можете приєднатися до онлайн-трансляції.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ліцей Політ день открытых дверей онлайн

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