Ліцей «Політ» запрошує учнів та їхніх батьків на день відкритих дверей

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 715

23 січня ліцей «Політ» запрошує на день відкритих дверей учнів 7-9 класів та їхніх батьків. Про це «Телеграфу» повідомила заступниця директора педколеджу та керівниця ліцею «Політ» Леся Крупіна.





Захід проводитиметься об 11.00 в онлайн-режимі.



Організатори пропонують детально познайомитися з профілями навчання в ліцеї, дізнатися основну інформацію про умови вступу у 2021 році та поставити запитання щодо вступної кампанії адміністрації та вчителям закладу.



Зареєструватися для участі в заході можна за посиланням, також ви можете приєднатися до онлайн-трансляції.