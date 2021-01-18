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«Машина ехала от экспертов, а спецсигналы - это часть крыши», – владелец «скорой» на транзитных еврономерах

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 3 449 Коментарів: 7

 

Кременчужанин рассказал свою версию событий

В «Кременчугский ТелеграфЪ» обратился предприниматель Александр Лисицин, руководитель Диагностического центра компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Он рассказал, что автомобиль скорой помощи, который вчера остановили в проезде 40 лет ГАИ патрульные, не «евробляха», а находится в процессе растаможки, которой занялись сразу же по приезду машины в страну. Ни одного срока не нарушили:

 

- Машина заехала в страну в ночь с 16 на 17 января. 18 января она прошла сертификацию, как автомобиль скорой помощи. 19 января машина проходила экспертизу номеров агрегатов. Именно оттуда она ехала, когда ее остановили патрульные, – рассказывает Александр.

 

 

Документ, подтверждающий информацию о том, что вчера машина действительно была на экспертизе


Синие световые спецсигналы (в народе «люстра»), по словам предпринимателя, установлены на машине на заводе Mersedes:

 

- У автомобиля в техпаспорте написано Krankenwagen, что в переводе с немецкого языка «скорая помощь». Спецсигналы являются частью крыши. И машина под таможенным контролем не может подвергаться изменениям. Она заехала с мигалками, и должна с ними и остаться. К тому же, спецсигналы были заклеены черными пакетами, чтобы не вводить людей в заблуждение, – поясняет Александр.

 

   


По словам А. Лисицина, патрульные не смогли идентифицировать техпаспорт на автомобиль:

 

- Они все время просили пластиковый техпаспорт. Но он бумажный! Потому сфотографировали, отправили кому-то и сказали мол, да, настоящий.

 

По словам Александра, этим вопросом сейчас занимаются юристы. Составленный патрульными протокол будут оспаривать в судебном порядке.

 

- «Скорая» едет не картошку возить! Она едет оказывать медицинскую помощь. В условиях коронавируса медицину нельзя обижать, медицине помогают, а не составляют протоколы на 8 500 тысяч, - возмущается предприниматель.
14
Автор: Юлия Волынская
Теги: евробляха скорая полиция еврономера

Коментарі: 7

428
ankrem:
Сьогодні, 14:05

Ой дэбилы.

Ну штрафоните бляху, нахер скорую то.


45 1
51
Зорин:
Сьогодні, 14:28

Так нормальна людина не піде працювати в полюцию!


37 13
141
mefisto:
Сьогодні, 15:12

Каким боком этот частник-барыга от томографии вообще к сервису Скорой помощи со своим умничанием о картошке? В условиях короны поперли деньги? Пусть еще б/у вертолет с наклейками купит и летает по городу. ,,Яжескораяпомощь,,


11 35
444
Кавоман:
Сьогодні, 15:26

-Скорая» едет не картошку возить! - а хто буде вас перевіряти?

- В условиях коронавируса медицину нельзя обижать... - а інших, відповідно, можна?

- В условиях коронавируса ... медицине помогают.. - якщо все для людей, то і ви, мабуть, ціни раза в 2 знизили?


12 16
89
pro:
Сьогодні, 15:28

Страна дураков... негего больше сказать! Чем больше отсюда народа свалит - тем быстрее может быть очнуться и перестанут ерундой заниматься!


17 2
444
Кавоман:
Сьогодні, 15:40

Було вчора

«На вказаному автомобілі були встановлені спеціальні світлові пристрої без відповідного дозволу. Таким чином водій порушив п. 2.1 ПДР України. Патрульні склали на керманича протокол за ст. 122-5 КУпАП. Якщо суд визнає винним чоловіка, йому загрожує штраф — 8500 грн», – розповіли у поліції. 

 

Якщо по документах все в порядку - нащо такий "кіпіш"? 


13 0
219
jondin:
Сьогодні, 17:01

пусть это предпринематель озвучит расценки на свои услуги и каким боком он к пандемии и борьбе с нею относится.


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