«Машина ехала от экспертов, а спецсигналы - это часть крыши», – владелец «скорой» на транзитных еврономерах

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 3 449 Коментарів: 7

В «Кременчугский ТелеграфЪ» обратился предприниматель Александр Лисицин, руководитель Диагностического центра компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Он рассказал, что автомобиль скорой помощи, который вчера остановили в проезде 40 лет ГАИ патрульные, не «евробляха», а находится в процессе растаможки, которой занялись сразу же по приезду машины в страну. Ни одного срока не нарушили:

- Машина заехала в страну в ночь с 16 на 17 января. 18 января она прошла сертификацию, как автомобиль скорой помощи. 19 января машина проходила экспертизу номеров агрегатов. Именно оттуда она ехала, когда ее остановили патрульные, – рассказывает Александр.

Документ, подтверждающий информацию о том, что вчера машина действительно была на экспертизе





Синие световые спецсигналы (в народе «люстра»), по словам предпринимателя, установлены на машине на заводе Mersedes:

- У автомобиля в техпаспорте написано Krankenwagen, что в переводе с немецкого языка «скорая помощь». Спецсигналы являются частью крыши. И машина под таможенным контролем не может подвергаться изменениям. Она заехала с мигалками, и должна с ними и остаться. К тому же, спецсигналы были заклеены черными пакетами, чтобы не вводить людей в заблуждение, – поясняет Александр.





По словам А. Лисицина, патрульные не смогли идентифицировать техпаспорт на автомобиль:

- Они все время просили пластиковый техпаспорт. Но он бумажный! Потому сфотографировали, отправили кому-то и сказали мол, да, настоящий.

По словам Александра, этим вопросом сейчас занимаются юристы. Составленный патрульными протокол будут оспаривать в судебном порядке.

- «Скорая» едет не картошку возить! Она едет оказывать медицинскую помощь. В условиях коронавируса медицину нельзя обижать, медицине помогают, а не составляют протоколы на 8 500 тысяч, - возмущается предприниматель.