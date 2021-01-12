За добу у 5 990 українців виявили коронавірусну хворобу, на Полтавщині – у 299

Натомість у країні одужало 8 777 осіб, у Полтавській області – 292
5 990 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 17 січня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 131 особа;
- летальних випадків – 116;
- одужало – 8 777 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 160 682 особи;
- одужало – 865 960 осіб;
- летальних випадків – 20 802;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 793 випадки;
- Вінницька область – 176 випадків;
- Волинська область – 178 випадків;
- Дніпропетровська область – 309 випадків;
- Донецька область – 234 випадки;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 141 випадок;
- Запорізька область – 332 випадки;
- Івано-Франківська область – 153 випадки;
- Київська область – 362 випадки;
- Кіровоградська область – 35 випадків;
- Луганська область – 101 випадок;
- Львівська область – 315 випадків;
- Миколаївська область – 328 випадків;
- Одеська область – 330 випадків;
- Полтавська область – 299 випадків;
- Рівненська область – 145 випадків;
- Сумська область – 224 випадки;
- Тернопільська область – 107 випадків;
- Харківська область – 315 випадків;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 168 випадків;
- Черкаська область – 307 випадків;
- Чернівецька область – 195 випадків;
- Чернігівська область – 198 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41 097 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано нових випадків – 299.
Одужали 33 639 (+292) жителів області, продовжують лікування 6 626 людей, зокрема, 160 дітей. Всього нараховують 832 летальні випадки, нових – 1 (Новосанжарський район).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 16 060 (+88),
- Кременчук – 5 490 (+36),
- Горішні Плавні – 2 077,
- Полтавський район – 1 645 (+6),
- Миргород – 1 607 (+7),
- Лубни – 1 236 (+25),
- Лохвицький район – 1 070 (+10),
- Зіньківський район – 947 (+14),
- Пирятинський район – 774 (+5),
- Котелевський район – 758,
- Новосанжарський район – 675 (+13),
- Глобинський район – 674,
- Кременчуцький район – 668 (+2),
- Диканський район – 611 (+16),
- Карлівський район – 608 (+10),
- Миргородський район – 570 (+3),
- Шишацький район – 550 (+1),
- Хорольський район – 534 (+1),
- Кобеляцький район – 527 (+9),
- Решетилівський район – 492 (+9),
- Гадяч – 471 (+3),
- Семенівський район – 408 (+4),
- Великобагачанський район – 381,
- Машівський район – 368 (+14),
- Чутівський район – 335 (+1),
- Козельщинський район – 304 (+2),
- Гадяцький район – 288 (+3),
- Лубенський район – 281 (+3),
- Гребінківський район – 241 (+7),
- Оржицький район – 233 (+7),
- Чорнухинський район – 214.