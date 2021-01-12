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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу у 5 990 українців виявили коронавірусну хворобу, на Полтавщині – у 299

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 321

 

Натомість у країні одужало 8 777 осіб, у Полтавській області – 292

5 990 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 17 січня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 177 дітей та 236 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 131 особа;
  • летальних випадків – 116;
  • одужало – 8 777 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 27 975 (зокрема методом ПЛР – 19 548, методом ІФА – 8 427).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 160 682 особи;
  • одужало – 865 960 осіб;
  • летальних випадків – 20 802;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 793 випадки;
  • Вінницька область – 176 випадків;
  • Волинська область – 178 випадків;
  • Дніпропетровська область – 309 випадків;
  • Донецька область – 234 випадки;
  • Житомирська область – 155 випадків;
  • Закарпатська область – 141 випадок;
  • Запорізька область – 332 випадки;
  • Івано-Франківська область – 153 випадки;
  • Київська область – 362 випадки;
  • Кіровоградська область – 35 випадків;
  • Луганська область – 101 випадок;
  • Львівська область – 315 випадків;
  • Миколаївська область – 328 випадків;
  • Одеська область – 330 випадків;
  • Полтавська область – 299 випадків;
  • Рівненська область – 145 випадків;
  • Сумська область – 224 випадки;
  • Тернопільська область – 107 випадків;
  • Харківська область – 315 випадків;
  • Херсонська область – 90 випадків;
  • Хмельницька область – 168 випадків;
  • Черкаська область – 307 випадків;
  • Чернівецька область – 195 випадків;
  • Чернігівська область – 198 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 41 097 випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу зареєстровано нових випадків – 299.


Одужали 33 639 (+292) жителів області, продовжують лікування 6 626 людей, зокрема, 160 дітей. Всього нараховують 832 летальні випадки, нових – 1 (Новосанжарський район).


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 16 060 (+88),
  • Кременчук – 5 490 (+36),
  • Горішні Плавні – 2 077,
  • Полтавський район – 1 645 (+6),
  • Миргород – 1 607 (+7),
  • Лубни – 1 236 (+25),
  • Лохвицький район – 1 070 (+10),
  • Зіньківський район – 947 (+14),
  • Пирятинський район – 774 (+5),
  • Котелевський район – 758,
  • Новосанжарський район – 675 (+13),
  • Глобинський район – 674,
  • Кременчуцький район – 668 (+2),
  • Диканський район – 611 (+16),
  • Карлівський район – 608 (+10),
  • Миргородський район – 570 (+3),
  • Шишацький район – 550 (+1),
  • Хорольський район – 534 (+1),
  • Кобеляцький район – 527 (+9),
  • Решетилівський район – 492 (+9),
  • Гадяч – 471 (+3),
  • Семенівський район – 408 (+4),
  • Великобагачанський район – 381,
  • Машівський район – 368 (+14),
  • Чутівський район – 335 (+1),
  • Козельщинський район – 304 (+2),
  • Гадяцький район – 288 (+3),
  • Лубенський район – 281 (+3),
  • Гребінківський район – 241 (+7),
  • Оржицький район – 233 (+7),
  • Чорнухинський район – 214.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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