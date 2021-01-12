На Сухому Кагамлику чоловік провалився під кригу

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 1 435

16 січня близько 20.00 на річці Сухий Кагамлик (у районі вул. Плеханова, 3) під кригу провалився чоловік. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, коли надійшло повідомлення про інцидент, на місце події виїхали рятувальники, водолази, бригада екстреної медичної допомоги, патрульна поліція, працівники КП «Кременчук Аква-сервіс».



З місця провалу на кризі вилучили сумку та пакет, ці речі передали до поліції.





Як повідомляють очевидці у соціальних мережах, судячи зі слідів на снігу, потерпілий зміг самостійно вибратися. Наразі дана інформація перевіряється.





Рятувальники та поліція просять громадян втриматись від виходу на лід як в світлу, так і в темну пору доби, аби не наражати себе на небезпеку.



