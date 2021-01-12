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Надзвичайні новини

На Сухому Кагамлику чоловік провалився під кригу

Сьогодні, 10:21 Переглядів: 1 435

 

Судячи зі слідів на снігу, потерпілий зміг самостійно вибратися; наразі дана інформація перевіряється

16 січня близько 20.00 на річці Сухий Кагамлик (у районі вул. Плеханова, 3) під кригу провалився чоловік. Як інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС, коли надійшло повідомлення про інцидент, на місце події виїхали рятувальники, водолази, бригада екстреної медичної допомоги, патрульна поліція, працівники КП «Кременчук Аква-сервіс».


З місця провалу на кризі вилучили сумку та пакет, ці речі передали до поліції.


Як повідомляють очевидці у соціальних мережах, судячи зі слідів на снігу, потерпілий зміг самостійно вибратися. Наразі дана інформація перевіряється.


 

Рятувальники та поліція просять громадян втриматись від виходу на лід як в світлу, так і в темну пору доби, аби не наражати себе на небезпеку.


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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug
Теги: Сухой Кагамлык провалился лед
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