На Полтавщині 37-річного чоловіка «посадили» довічно за жорстоке вбивство пенсіонерки

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 693

За публічного обвинувачення Миргородської місцевої прокуратури суд присяжних Хорольського районного суду Полтавської області виніс вирок чоловікові, якого звинувачували в умисного вбивства літньої жінки, скоєного в липні 2019 року в Гадячі. Про це сповістила прокуратура Полтавщини.

За даними слідства, 37-річний житель одного із сіл Гадяцького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив розбійний напад на 76-річну пенсіонерку, яка самотньо проживала в приватному будинку на околиці міста. З метою подолання опору та позбавлення життя жінки нападник завдав їй ногами і кулаками понад 60 ударів.





Пересвідчившись у смерті господарки оселі, зловмисник почав шукати цінні речі, у процесі чого його застав син потерпілої, котрий приїхав провідати матір. Працівники поліції, які прибули на виклик, знайшли нападника у заростях, прилеглих до садиби, де він намагався заховатися.

Під час досудового розслідування чоловік повністю заперечував свою вину, показання давати відмовився. На підготовчому судовому засіданні заявив клопотання, аби справу розглядав суд присяжних.

За результатами змагального процесу суд у складі двох професійних суддів та трьох присяжних, не пов’язаних із професійною діяльністю в сфері кримінального судочинства, визнав чоловіка винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів і розбійному нападі, поєднаному з проникненням у житло та інше приміщення (п. 6 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 187 КК України). Суд постановив обвинувальний вирок, за яким призначив найсуворіше покарання з передбачених законом – довічне позбавлення волі, а також застосував додаткове покарання – конфіскацію всього майна, належного обвинуваченому.