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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 12.01.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1124430
Кременчук5294
Хворі:
Україна292043
Кременчук1138
Одужало:
Україна812368
Кременчук4005
Померло:
Україна20019
Кременчук151
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 18 кременчужан захворіли на COVID-19, а 33 – одужали від цієї хвороби

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 486

 

В інфекційних шпиталях міста наразі лікується 51 пацієнт

16 січня в нашому місті зареєстрували вісімнадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За даними мерії Кременчука, інфікувалися шість жінок віком від 42 до 66 років та дванадцять чоловіків віком від 43 до 81 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


В інфекційних шпиталях лікується п'ятдесят один пацієнт. Одужало тридцять три особи.


Всього у Кременчуці налічують 5473 випадки COVID-19, одужало 4411, померло 152 людини.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус пациенты
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