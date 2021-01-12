Ще 18 кременчужан захворіли на COVID-19, а 33 – одужали від цієї хвороби

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16 січня в нашому місті зареєстрували вісімнадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.





За даними мерії Кременчука, інфікувалися шість жінок віком від 42 до 66 років та дванадцять чоловіків віком від 43 до 81 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



В інфекційних шпиталях лікується п'ятдесят один пацієнт. Одужало тридцять три особи.





Всього у Кременчуці налічують 5473 випадки COVID-19, одужало 4411, померло 152 людини.