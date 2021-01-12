У Кременчуці хуліган вдарив молотком пасажира маршрутки

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 2 092

Після цього дебошир розбив скло дверей автобусу та втік, але копи його затримали

16 січня близько 11.00 правоохоронці отримали виклик про те, що невідома особа в маршрутному автобусі вчиняє хуліганські дії. За інформацією патрульної поліції Кременчука, очевидці події повідомили інспекторам роти ТОР, що чоловік вдарив молотком одного з пасажирів, розбив скло дверей маршрутки та втік у невідомому напрямку.





Отримавши детальний опис порушника, ТОРівці спільно з поліцією охорони затримали 36-річного ймовірного хулігана на кварталі 287.





На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин та кваліфікації події.