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У Кременчуці хуліган вдарив молотком пасажира маршрутки

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 2 092

 

Після цього дебошир розбив скло дверей автобусу та втік, але копи його затримали

16 січня близько 11.00 правоохоронці отримали виклик про те, що невідома особа в маршрутному автобусі вчиняє хуліганські дії. За інформацією патрульної поліції Кременчука, очевидці події повідомили інспекторам роти ТОР, що чоловік вдарив молотком одного з пасажирів, розбив скло дверей маршрутки та втік у невідомому напрямку.


Отримавши детальний опис порушника, ТОРівці спільно з поліцією охорони затримали 36-річного ймовірного хулігана на кварталі 287.


На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин та кваліфікації події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: хулиган маршрутка пасажири полиция
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