У Полтаві надзвичайники та місцеві мешканці врятували чоловіка, який мало не потонув у Ворсклі

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 452

Потерпілий провалився під кригу, а коли його витягли на берег, був у важкому стані та не міг рухатися

16 січня о 17.52 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у Полтаві на річці Ворскла тоне людина. За інформацією ГУ ДСНС України у Полтавській області, викликав рятувальників громадянин, який проживає поруч з водоймою. Він почув крики про допомогу і зателефонував на «101».





На місце події виїхало відділення 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці ДСНС, одягнені у гідрокостюми, за допомогою рятувальної мотузки витягли потопаючого із ополонки та винесли на берег. Врятований був у важкому стані та не міг рухатися. Рятувальники зняли мокрий верхній одяг чоловіка та до прибуття лікарів обігрівали його теплими речами, що принесли небайдужі місцеві мешканці.





Наразі чоловік знаходиться у лікарні в стані середньої тяжкості із діагнозом «переохолодження».