Щасливі жінки, маленькі герої та колядки: що кременчужанам почитати на вихідних

Мария Метлицкая «Почти счастливые женщины»

Як часто в юності ми чули: «Вчись на чужих помилках». Як часто в зрілому віці ми самі казали це своїм дітям. Втім без особливої надії. Всі знають: учитися на чужих помилках неможливо. Досвід приходить лише тоді, коли наробиш своїх.

Аля рано зосталася сиротою. Бабуся, яка замінила їй матір та батька, журилася, що онука повторює її помилки. Але Аля жила так, як їй підказувало серце. Мабуть, саме тому їй довелося не один раз пережити зраду та розчарування. Та життя без помилок не буває…