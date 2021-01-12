Щасливі жінки, маленькі герої та колядки: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
|
|
«Нова радість стала»
Цю книгу найкраще представити словами її упорядника Івана Малковича: «Ось вам, любі малята від 2 до 102, ця прегарна книжка улюблених колядок та щедрівок, яку ви зможете ще й послухати за допомогою QR-коду в нашому безкоштовному музичному додатку, - тут і нові (здійснені спеціально для цієї книжки), і трохи давніші записи відомих виконавців та нових музичних формацій…».
А ще книга вражає своїми дивовижними ілюстраціями.
|
Астрід Ліндгрен «Міо, мій Міо»
У цій книжці розповідається про дивовижні пригоди юного героя – хлопчика Міо, про одвічну боротьбу добра і зла, втіленого в особі лиходія Като, про дружбу та взаємовиручку дітей, які не розгубилися, а згуртувалися у спільній боротьбі добра зі злом. Добро, як завжди, перемагає.
|
Мария Метлицкая «Почти счастливые женщины»
Як часто в юності ми чули: «Вчись на чужих помилках». Як часто в зрілому віці ми самі казали це своїм дітям. Втім без особливої надії. Всі знають: учитися на чужих помилках неможливо. Досвід приходить лише тоді, коли наробиш своїх.
Аля рано зосталася сиротою. Бабуся, яка замінила їй матір та батька, журилася, що онука повторює її помилки. Але Аля жила так, як їй підказувало серце. Мабуть, саме тому їй довелося не один раз пережити зраду та розчарування. Та життя без помилок не буває…