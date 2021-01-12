За добу COVID-19 виявили у 8 199 українців, на Полтавщині – у 287

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8 199 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 січня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 236 дітей та 315 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 152 особи;

летальних випадків – 166;

одужало – 10 328 осіб;

здійснено тестувань за добу – 49 596 (зокрема методом ПЛР – 30 225, методом ІФА – 19 371).





За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 146 963 особи;

одужало – 847 391 особа;

летальних випадків – 20 542;

проведено ПЛР-тестувань – 5 905 076.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (896), Донецькій (443), Запорізькій (629), Львівській (525) та Миколаївській (489) областях.





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 896 випадків;

Вінницька область – 209 випадків;

Волинська область – 127 випадків;

Дніпропетровська область – 533 випадки;

Донецька область – 443 випадки;

Житомирська область – 214 випадків;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 629 випадків;

Івано-Франківська область – 173 випадки;

Київська область – 588 випадків;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 179 випадків;

Львівська область – 525 випадків;

Миколаївська область – 489 випадків;

Одеська область – 592 випадки;

Полтавська область – 287 випадків;

Рівненська область – 242 випадки;

Сумська область – 344 випадки;

Тернопільська область – 191 випадок;

Харківська область – 310 випадків;

Херсонська область – 121 випадок;

Хмельницька область – 146 випадків;

Черкаська область – 281 випадок;

Чернівецька область – 227 випадків;

Чернігівська область – 275 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.









За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 40 448 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 32 853 (+352) жителі області, продовжують лікування 6 766 людей, зокрема 155 дітей.



Всього зареєстровано 829 летальних випадків, нових – 4 (Горішні Плавні; Кременчук; Полтава; Машівський район).

За минулу добу зареєстровано нових випадків – 287.



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 15 869 (+118),

Кременчук – 5 437 (+27),

Горішні Плавні – 2 036 (+9),

Полтавський район – 1 612 (+18),

Миргород – 1 588 (+14),

Лубни – 1 202 (+26),

Лохвицький район – 1 055 (+10),

Зіньківський район – 921 (+1),

Пирятинський район – 769 (+1),

Котелевський район – 747,

Глобинський район – 672,

Кременчуцький район – 662,

Новосанжарський район – 662 (+13),

Диканський район – 595,

Карлівський район – 585,

Миргородський район – 564 (+10),

Шишацький район – 535 (+8),

Хорольський район – 520,

Кобеляцький район – 503 (+1),

Решетилівський район – 480 (+3),

Гадяч – 462 (+1),

Семенівський район – 404,

Великобагачанський район – 380,

Машівський район – 337 (+14),

Чутівський район – 328,

Козельщинський район – 303 (+6),

Гадяцький район – 282 (+4),

Лубенський район – 276 (+2),

Гребінківський район – 233 (+1),

Оржицький район – 216,

Чорнухинський район – 213.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!