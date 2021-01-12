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Надзвичайні новини

На Полтавщині ВАЗ в'їхав у Opel: пасажирка отримала тяжкі травми, а п'яний винуватець втік

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 905 Коментарів: 2

 

Порушника спіймали правоохоронці

На Полтавщині водій ВАЗу, який в'їхав у Opel, залишив постраждалих та втік з місця ДТП. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 14 січня у Шишаках. 


Пасажирка Opel отримала тяжкі травми. Жінку госпіталізували. Винуватець аварії ж з місця ДТП втік. Його зупинили на одній з вулиць селища працівники сектору реагування патрульної поліції Шишацького відділення.


 


Виявилося, що керманич п'яний. Вміст алкоголю в його крові складав 2,59 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: ГУ НП у Полтавській області
Теги: дтп аварія постраждалі

Коментарі: 2

23
waxettio:
Сьогодні, 10:51

упырь...заплатить за лечение пострадавшим, забрать права, что бы пьяное *** за руль не садилось


4 0
923
antikola:
Сьогодні, 11:48

еще один синий вазовод, 


2 0

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