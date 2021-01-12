На Полтавщині ВАЗ в'їхав у Opel: пасажирка отримала тяжкі травми, а п'яний винуватець втік

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 905 Коментарів: 2

На Полтавщині водій ВАЗу, який в'їхав у Opel, залишив постраждалих та втік з місця ДТП. Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Полтавській області, це сталося 14 січня у Шишаках.





Пасажирка Opel отримала тяжкі травми. Жінку госпіталізували. Винуватець аварії ж з місця ДТП втік. Його зупинили на одній з вулиць селища працівники сектору реагування патрульної поліції Шишацького відділення.









Виявилося, що керманич п'яний. Вміст алкоголю в його крові складав 2,59 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.