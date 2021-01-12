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Кременчужанин, не суй свою сосну куда ни попадя!

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 346

 

Как правильно утилизировать новогоднее дерево

Коммунальщики просят жителей Кременчуга не выбрасывать елки где попало. Их необходимо складировать на контейнерных площадках, в местах для габаритного мусора, откуда новогодние деревца вывезут коммунальной техникой.

 

Также не стоит соснами засорять сами мусорные баки - это существенно усложнит процесс сбора и транспортировки мусора.

 

Позже спецтехника с погрузчиками вывезет новогодние деревья на территорию «КАТП - 1628», где их переработают и измельчат.

 

Краткое руководство по уборке новогодней красавицы:


А если вы решили не выбрасывать елку, то вот вам несколько вариантов использования дерева:

 

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: елка ялинка сосна Новий рік

А куда ты засунешь свою сосну?

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