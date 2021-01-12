Кременчужанин, не суй свою сосну куда ни попадя!

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 1 346

Коммунальщики просят жителей Кременчуга не выбрасывать елки где попало. Их необходимо складировать на контейнерных площадках, в местах для габаритного мусора, откуда новогодние деревца вывезут коммунальной техникой.

Также не стоит соснами засорять сами мусорные баки - это существенно усложнит процесс сбора и транспортировки мусора.

Позже спецтехника с погрузчиками вывезет новогодние деревья на территорию «КАТП - 1628», где их переработают и измельчат.

Краткое руководство по уборке новогодней красавицы:





А если вы решили не выбрасывать елку, то вот вам несколько вариантов использования дерева: