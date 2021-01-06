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Кременчук

Мешканці Київської через аварію залишилися без води

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 306

 

Прорив труби відбувся якраз під білбордом

Внаслідок пориву на водогоні діаметром 400 мм, який проходить вздовж вулиці Київської. Про це повідомляє пресслужба Департаменту житлово-комунального господарства. Для виконання робіт КП «Кременчукводоканал» призупинив постачання холодної води з 22:00 10 січня споживачам вулиці Київської за адресами: вул. Київська, 62-А, 66, 75, 77, 77-А, 79, 79-А, 81, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, АЗС "Авіас".


Підвіз питної води, на час проведення ремонтних робіт, буде забезпечено силами КП «Кременчукводоканал».


Для інформації просимо звертатись цілодобово до диспетчерської служби комунального підприємства за номерами телефонів:

  • (067) 403-97-86
  • (050) 027-59-84
  • до служби допомоги мера кременчужанам 15-63


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Автор: Альона Душенко
Теги: аварія вода
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