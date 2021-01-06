Мешканці Київської через аварію залишилися без води

Сьогодні, 21:04 Переглядів: 306

Внаслідок пориву на водогоні діаметром 400 мм, який проходить вздовж вулиці Київської. Про це повідомляє пресслужба Департаменту житлово-комунального господарства. Для виконання робіт КП «Кременчукводоканал» призупинив постачання холодної води з 22:00 10 січня споживачам вулиці Київської за адресами: вул. Київська, 62-А, 66, 75, 77, 77-А, 79, 79-А, 81, 91, 91-А, 93, 95, 97, 99, АЗС "Авіас".



Підвіз питної води, на час проведення ремонтних робіт, буде забезпечено силами КП «Кременчукводоканал».



Для інформації просимо звертатись цілодобово до диспетчерської служби комунального підприємства за номерами телефонів:

(067) 403-97-86

(050) 027-59-84

до служби допомоги мера кременчужанам 15-63



