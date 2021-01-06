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Кременчук, Культура, Кременчуг

Хіт-парад міських ялинок Кременчука

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 1 021

 Оберіть свою фотозону — ця розвага доступна, попри карантин!

Кременчук причепурився до новорічних свят. Новий рік-2021 — особливий та винятковий, бо проходить на карантині. Біля головної міської ялинки не працюють фуд-корти, обмежена робота кав'ярень-барів-ресторанів; немає святкових новорічних ранків для дітей.  


Проте слід радіти тому, що в нас є. Прогулянки на свіжому повітрі дозволені! На відміну від початку епідемії, коли нам забороняли гуляти в парках, тепер у цьому задоволенні нас не обмежують. 


Тож ми можемо милуватися святковими ялинками і досхочу робити фото на згадку про цей унікальний рік. Представляємо хіт-парад основних кременчуцьких ялинок у різних куточках міста. Обирайте фотозону — і бажаємо гарнющих фото. А ще — щоб святкові ялинки притрусило снігом, і вони стали ще привабливішими. 


А ще — бажаємо здоров'я у Новому році — погодьтесь, ця, здавалося б, банальна фраза набула цьогоріч особливого та живого змісту. Будьте веселими і щасливими — і нехай новий рік принесе під ялинку кожному з нас те, чого він найбільше бажає. 


Головна міська ялинка на площі Перемоги


 


Хто знає, які несподівані кадри чекають на вас під ялинкою? 


Ялинка на Раківці, біля прохідної КВБЗ, приваблює багато містян


 


А так виглядає новорічна красуня Молодіжного, біля ПК «Нафтохімік»


 


Святкова ялинкова композиція біля ПК «Кредмаш»


 

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Автор: Телеграф Фото: Артем Коваленко, Альона Душенко, Анна Кудіярова
Теги: ялинки Новий рік

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