На будівництво мосту через Дніпро у Кременчуці претендують дві турецькі компанії

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 2 315 Коментарів: 3

На будівництво мосту через Дніпро у Кременчуці за 12,52 млрд грн претендують дві турецькі компанії: DOĞUŞ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. («Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті») та ONUR TAAHHUT TASIMACILIK İNSAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM SİRKET («Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті»). Інфоримація розміщена в системі електронних закупівель Prozorro.









Замовником багатомільярдного будівництва, нагадаємо, виступає Служба автомобільних доріг у Полтавській області.













Наразі триває етап прекваліфікації - оцінки пропозицій претендентів на відповідність тендерній документації. Тобто замовник може відхилити пропозиції до початку аукціону. (Така процедура, відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», передбачена для торгів з публікацією оголошення англійською мовою, для робіт оголошення англійською передбачено, якщо їх вартість перевищує 5 150 тисяч євро.)



Аукціон призначений на 27 січня (до цього був інший термін – 12 січня). Дата торгів вчергове змістилася, оскільки замовник вносив зміни до тендерної документації. Востаннє зміни були внесені 14 грудня. Зокрема, строк подання тендерних пропозицій був продовжений на один день. Крім того, Служба автомобільних доріг послабила вимоги до критеріїв учасників. Так, від учасника вимагається розмір забезпечення тендерної пропозиції (банківська гарантія) вже не 3%, а 1% від вартості. Зменшені вимоги до кількості необхідної техніки для виконання договору та кількості працівників: до цього тендерна документація передбачала наявність 200 кваліфікованих робітників, наразі вимагається 100 робітників.





Що відомо про претендентів

Компанія «Онур Тааххут» яка є претендентом на будівництво мосту у Кременчуці, добудовує міст у Запоріжжі, вартість якого також склала 12 млрд грн. Також ця компанія займалась на Полтавщині будівництвом обходу міста Кобеляки під час реконструкції автомобільної дороги державного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.





За даними аналітичної системи YouControl, «Онур Тааххут» разом із ТОВ «Онур Конструкцiон Інтернешнл» належить до групи турецьких компаній «Онур». «Онур Тааххут» має два зареєстровані представництва в Україні.





В Україні компанії групи «Онур» входять у трійку фаворитів Укравтодору серед підрядників, пише видання «Наші гроші» , яке спеціалізується на аналізі тендерів.





За даними НГ, яке аналізувало судовий реєстр, компанії групи «Онур», які працювали в Україні, фігурують у низці кримінальних справ, де слідчі підозрюють привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Проте жодна справа наразі не доведена до суду. Одна з них про дорогий щебінь.





«Один з найдорожчих щебенів для «Онур Таахуут» поставляє ТОВ «Брекстон» (всього за 2019 рік на 25 млн грн). Засновник фірми Сергій Доровський – це член наглядової ради ПрАТ «Рижівський гранітний кар’єр» Сергія Корявченкова, двоюрідного брата нардепа від «Слуги народу» Юрія Корявченкова, більш відомого як Юзік з Кварталу», - пише НГ







«Наші гроші» також нагадують про те, що президент Зеленський закликав відкритим текстом віддавати підряди «Онуру».





Другий претендент – турецький консорціум «Догуш Іншаат Ве Тіджарет Анoнім Шіркеті» будував термінал D аеропорту Бориспіль.





ТЪ слідкує за тендером, результати ми повідомимо.





Нагадаємо, політики «будують» міст у Кременчуці вже 32 роки. Про історію всіх мостобудівних обіцянок читайте тут (матеріали, починаючи з 2006 року).



