ЦВК цікавиться, чи можна провести вибори поблизу лінії фронту на Донбасі

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Центральна виборча комісія звернулась до Донецької та Луганської обласних військово-цивільних адміністрацій щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.





Під час засідання комісія звернулася до Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій – обласних військово-цивільних адміністрацій стосовно надання не пізніше 12 години 15 січня 2021 року висновків щодо можливості організації підготовки та проведення перших місцевих виборів 28 березня 2021 року в окремих територіальних громадах цих областей.





До переліку таких громад входять 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського і Покровського районів Донецької області та 8 – Сєвєродонецького і Щастинського районів Луганської області.



У ЦВК нагадують, що 8 серпня 2020 року комісія на підставі відповідних висновків Донецької та Луганської ОДА – ОВЦА встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки.





Зазначається, що згідно із законодавством, комісія не наділена повноваженнями самостійно визначати можливість забезпечення належної безпеки та уникнення терористичної загрози під час організації та проведення місцевих виборів на окремих територіях Донецької та Луганської областей.





"Водночас, зважаючи на необхідність забезпечення можливості громадянам України реалізувати їх право на формування органів місцевого самоврядування шляхом участі у відповідних місцевих виборах, існує потреба в отриманні інформації щодо безпекової ситуації на окремих територіях цих областей, розташованих поблизу лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями.





Тому з метою забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян України Комісія ухвалила відповідне звернення.