Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

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Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору

Наказом Міністра оборони України впроваджується Перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.





- Зазначений Перелік встановлює відповідність кодифікації військових звань військовослужбовців Збройних Сил України військовим рангам НАТО. Це ще один крок, що забезпечує взаємосумісність зі збройними силами держав—членів Альянсу, — повідомив Міністр оборони України Андрій Таран.





За його словами, підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних Сил України до 2025 року.





- Дані рішення покликані змінити систему управління кар’єрою радянського зразка на сучасну, прийняту в арміях провідних держав. Фактично, це керівництво до дій кадровим органам переходити на нову філософію роботи, що передбачає створення кар’єрної мапи кожному солдату, сержанту, офіцеру щодо його підготовки, зростання та забезпечення, — зазначив Андрій Таран.





Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, Президентом України затверджено Річну національну програму під егідою Україна — НАТО. Особливу увагу у Програмі приділено переведенню сектора безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав — учасниць Альянсу. Однією із цілей Програми є адаптація та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО.