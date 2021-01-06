Українські військові звання переведено на коди військових рангів НАТО

Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору
Наказом Міністра оборони України впроваджується Перелік кодів військових рангів НАТО за стандартом НАТО STANAG 2116. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
За його словами, підписаний наказ започатковує євроатлантичну трансформацію існуючої системи кадрового менеджменту на управління кар’єрою військовослужбовців за військовими званнями. У свою чергу, це стане складовою частиною проєкту Концепції військової кадрової політики Збройних Сил України до 2025 року.
Конституцією України закріплено стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. З метою забезпечення виконання пріоритетних завдань інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору, Президентом України затверджено Річну національну програму під егідою Україна — НАТО. Особливу увагу у Програмі приділено переведенню сектора безпеки і оборони України на стандарти НАТО та покращенню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами держав — учасниць Альянсу. Однією із цілей Програми є адаптація та використання стандартів НАТО у сфері оборони відповідно до політики НАТО.