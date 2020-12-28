Хокеїсти «Кременчука» вперше в сезоні обіграли легендарний «Сокіл»

Сьогодні, 22:33 Переглядів: 66

















































Фото: Ірина Василенко

Сьогодні, 5 січня, хокеїсти «Кременчука» зіграли з найтитулованішною українською командою – київським «Соколом». Підопічні Олександра Савицького вперше в історії виграли у дванадцятикратного чемпіона країни 3:2Б, та зрівнялися зі столичним клубом по очках у турнірній таблиці - у обох клубів стало по 33 бали.





«Кременчук» - «Сокіл» 3:2 ПБ (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 0:1 - Рубан (Олендаренко - Голубич), 3:01; 1:1 - Бабрусев (Ворона - Савченко), 29:25; 2:1 - Денискін (Бабрусев), 36:48; 2:2 – А. Смирнов (Рубан - Міхнов), 59:49; І. Смирнов - переможний булліт

Кременчук: Давлетшин (Гордюшин); Яковлєв - Варава, Бабрусев - Григорян, Хришпенць - Александров, Алексюк - Грицьких; Коробов – І. Смирнов - Денискин (А), Созонов - Серанов - Орлов, Савицький - Пукс (К) - Тютченко, Савченко - Гриценко (А) - Ворона.

Сокіл: Кубрицький (Пеленський); Олендаренко - Голубич, Сисак - Платонов, Фірсов - Бєлінський, Васильєв - Коржилецький; Рубан - Кузьменко - Міхнов, Морозов (К) - Пойманов - Павленко, Гончаренко - Смирнов - Сиротенко, Середницький - Ступак - Панченко.





Перший період пройшов у впертій боротьбі, з мінімальною кількістю гольових моментів і кидків в створ воріт. Команди намагалися добре зіграти в обороні, а попереду розраховували на швидкі контратаки і індивідуальну майстерність своїх нападників. Краще за всіх, як виявилося, з цим завданням впоралися гості. На 4 хвилині кияни реалізували більшість і повели в рахунку. Точним кидком з передачі Олендаренка відзначився Рубан. Господарі намагалися реалізувати свої гольові моменти, які виникали біля воріт Кубрицького, але з кидками Денискіна і Серанова голкіпер киян впорався. На перерву команди йшли в роздягальні при мінімальному рахунку на користь киян.





Другий період не відрізнявся від попереднього кількістю небезпечних моментів. На цей раз зі своїми мінімальними шансами біля воріт суперника краще впоралися «містяни». Небезпечні кидки Орлова і Григоряна Кубрицький впорався, а з гольовими моментами від Бабрусьова і Денискіна голкіпер «Соколу» впоратися не зміг. Варто відзначити, що господарі зрівняли рахунок, вдало реалізувавши вже свою більшість.





У третій двадцятихвилинці все вирішилося за одинадцять секунд до кінця основного часу. При рівній грі більше удачі виявилося в руках хокеїстів «Соколу», які змогли реалізувати другу більшість в матчі. Точним кидком з розіграшу Рубан - Міхнов, відзначився Андрій Смирнов.





В овертаймі суперники не змогли виявити найсильнішого. У серії післяматчевих булітів точнішими виявилися господарі. Орлов і Смирнов реалізували свої спроби і принесли «Кременчуку» шосту перемогу поспіль, перервавши виграшну серію киян.









Наставник «Кременчука» Олександр Савицький:





- Перемогли - задоволені. Була хороша і бойова гра. Воротарі зіграли непогано. Сьогодні був справжній хокей.





- Друга гра з «Соколом» закінчилася в основний час з нічийним рахунком. Про що це говорить?





- Це говорить про те, що два очки у нас є. І як там закінчився основний час, додатковий - нас не хвилює.





- Ви залишилися задоволені від гри команди чи ні?





- Задоволений тим, що хлопці грали з першої і до останньої хвилини зібрано, жорстко, створювали моменти. Де - то не повезло, де - то пощастило, але це хокей. Загалом, задоволений усім.





Головний тренер київського «Соколу» Олег Шафаренко:

- Сьогодні вийшов відмінний хокей, де обидві команди хотіли перемогти. Гадаю, гра сподобалася вболівальникам. «Кременчук» молодці, з перемогою.





- Друга гра з «Кременчук» закінчилася в основний час нічиєю. Можна сказати, що це протистояння вже принципове?





- Для нас кожна гра важлива. Але з «Кременчук» цікаво грати - команда грає на хорошій швидкості і активно.

У цьому сезоні чемпіонат цікавий. Чим більше буде таких ігор, тим хлопці більше будуть рости.





- Ви задоволені діями вашої команди?





- В принципі так. Хлопці віддали все, що у нас було на сьогоднішній момент. Буліти - це майстерність, але нічого страшного не сталося, все добре.





Турнірна таблиця

№ Команда І В ВО ВБ ПБ ПО П ЗШ ПШ О 1 Донбас 22 19 0 0 1 1 1 110 33 40 2 Сокіл 21 12 3 1 0 0 5 69 46 32 3 Кременчук 21 13 2 0 0 1 5 83 46 31 4 Краматорськ 20 8 1 2 0 3 6 58 60 25 5 Дніпро 21 10 1 0 1 1 8 85 69 24 6 Маріуполь 21 3 3 0 1 0 14 46 83 13 7 Білий Барс 20 2 0 1 0 2 15 39 105 8 8 Крижані Вовки 20 2 0 0 1 2 15 46 94 7





Наступну гру кременчужани зіграють 9 січня о 17:00 у гостях проти віце-чемпіона «Донбасу».