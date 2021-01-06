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Кременчук, Полтавщина

Кременчуцька райдержадміністрація проходить процес реорганізації - можливе вивільнення

Сьогодні, 07:27 Переглядів: 989

 

На Полтавщині замість 25 районних державних адміністрацій буде 4: Полтавська, Кременчуцька, Миргородська та Лубенська

На Полтавщині триває процес реорганізації районних державних адміністрацій. Замість 25 РДА буде 4: Полтавська, Кременчуцька, Миргородська та Лубенська. За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, 4 січня відбулася нарада з питань, які виникають в ході реорганізації райдержадміністрацій.


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- Нам довели граничну чисельність реорганізованих РДА в новоутворених 4 районах. Основне завдання наразі – вирішити технічні та координаційні питання, узгодити план дій з профільними міністерствами щодо подальшого функціонування профільних структурних підрозділів, – зауважив очільник області Олег Синєгубов.


Уже прийнятий закон про впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій. Після нього була постанова Кабінету міністрів. Розпорядженням голови ОДА було доведено граничну чисельність РДА по кожному з новоутворених районів.


Заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков повідомив, що наразі  на місцях запущений механізм щодо попередження працівників РДА про можливе наступне вивільнення (припинення трудових правовідносин).


- Перш ніж перейти до реорганізації РДА, райдержадміністрації, що припиняють свою діяльність, мають ухвалити рішення стосовно своїх структурних підрозділів зі статусом юридичної особи, – розповів Євген Греков. – Деякі структурні підрозділи, наприклад, відділи соцзахисту, освіти, архів, служба в справах дітей, будуть реорганізовані шляхом приєднання їх до підрозділів Полтавської, Миргородської Кременчуцької та Лубенскої РДА.


Нині на місцях створюються комісії з реорганізації структурних підрозділів і запускається процедура попередження та вивільнення працівників. Потім розпочнеться процес інвентаризації майна, передання акту до «новоутвореної» РДА.

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Автор: Альона Душенко
Теги: децентралізація реорганізація райони Кременчуцький район

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