Кременчуцька райдержадміністрація проходить процес реорганізації - можливе вивільнення

На Полтавщині замість 25 районних державних адміністрацій буде 4: Полтавська, Кременчуцька, Миргородська та Лубенська
На Полтавщині триває процес реорганізації районних державних адміністрацій. Замість 25 РДА буде 4: Полтавська, Кременчуцька, Миргородська та Лубенська. За інформацією пресслужби Полтавської ОДА, 4 січня відбулася нарада з питань, які виникають в ході реорганізації райдержадміністрацій.
Уже прийнятий закон про впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій. Після нього була постанова Кабінету міністрів. Розпорядженням голови ОДА було доведено граничну чисельність РДА по кожному з новоутворених районів.
Заступник голови Полтавської ОДА Євген Греков повідомив, що наразі на місцях запущений механізм щодо попередження працівників РДА про можливе наступне вивільнення (припинення трудових правовідносин).
Нині на місцях створюються комісії з реорганізації структурних підрозділів і запускається процедура попередження та вивільнення працівників. Потім розпочнеться процес інвентаризації майна, передання акту до «новоутвореної» РДА.