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Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук1444
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

27 з 58 нових випадків захворювання на COVID-19 у Кременчуці виявили у приватних лабораторіях

Сьогодні, 20:39 Переглядів: 555

За добу одужало 236 кременчужан

Сьогодні, 5 січня, в Кременчуці зареєстрували 58 нових випадків захворювання на коронавірус, в тому числі 27 нових випадків виявлені приватними лабораторіями.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 25 жінок віком від 23 до 83 років та 33 чоловіка віком від 27 до 84 років.


Із вперше виявлених випадків захворювання 56 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а ще 2 - лікуються в інфекційних шпиталях. Всього в інфекційних шпиталях лікується 70 пацієнтів. 


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.


Одужало 236 осіб. На жаль, 2 пацієнти померли.


Всього зареєстровано 5 142 випадки: одужало 3 919, померло 147.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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