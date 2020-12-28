Сьогодні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 104

Сьогодні, 5 січня, розпочалась реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Зареєструватися можна до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.





Щоб зареєструватися, потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.





Зважаючи на епідеміологічну ситуацію, учасники/учасниці пробного ЗНО можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання можна скласти з одного з таких предметів:

українська мова;

українська мова і література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

іноземні мови: англійська, іспанська, німецька та французька.

Тестування відбудуться 10 квітня 2021 року.