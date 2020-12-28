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Кременчук, Бізнес/Робота, Деловые новости

За 2020 котування акцій Ferrexpo підвищилися на 78%

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 42

  

Найвищий показник за рік було зафіксовано 24 грудня - £2,97/акція

З 31 грудня 2019 року по 31 грудня 2020 року котування акцій компанії Ferrexpo plc (Велика Британія), яка контролює Полтавський і Єристівський ГЗК, підвищилися на 78% або на £1,24, до £2,83/акція. Про що свідчать дані Лондонської фондової біржі.


Станом на 31 грудня 2019 року котування знаходилися на рівні £1,59/акція, а до 31 грудня 2020 року ці фірми підвищилися до £2,83/акція.


Найвищий показник за рік було зафіксовано 24 грудня - £2,97/акція, найнижчий - 12 березня - £1,02/акція.


Протягом останнього тижня 2020 року (29-31 грудня) котування знизилися на 3% або на £0,09/акція, до £2,83/акція. При цьому акції з 1 січня по 4 січня 2021 року не котувалися.

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Автор: Аліса Котова
Теги: акції Ferrexpo

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