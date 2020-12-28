У Кременчуці на Новий рік нетверезий чоловік під час затримання вдарив патрульного

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 225 Коментарів: 1

У Кременчуці на Новий рік нетверезий чоловік під час затримання вдарив патрульного. Як повідомили «Телеграфу» у патрульній поліції Кременчука, це сталося на вул. Перемоги.





Під час патрулювання нетверезий містянин з напіввипитою пляшкою коньяку перекрив рух автомобілю Daewoo Lanos. Патрульні звернули на це увагу та почали розбиратися, аж раптом з двору вибігло троє чоловіків. В одного з них була у крові шия та руки.





Чоловіки вказали на дебошира, який тримав пляшку алкоголю і заявили, що саме він наніс тілесні ушкодження постраждалому. Йому надали допомогу, а нападника заарештували. Під час поверхневого огляду у нього знайшли ніж. Чоловік вів себе агресивно, кидався на оточуючих і вдарив правоохоронця. Той сам його і затримав. Поліціянт отримав забої, його життю нічого не загрожує.





На місце викликали слідчих і передали дебошира їм.





За інформацією Головного управління Національної поліції у Полтавській області, 34-річному затриманому обрали міру запобіжного захисту у вигляді нічного домашнього арешту.





Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.