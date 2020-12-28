1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Надзвичайні новини

У Кременчуці на Новий рік нетверезий чоловік під час затримання вдарив патрульного

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 225 Коментарів: 1

 
Правоохоронець отримав забої

У Кременчуці на Новий рік нетверезий чоловік під час затримання вдарив патрульного. Як повідомили «Телеграфу» у патрульній поліції Кременчука, це сталося на вул. Перемоги. 


Під час патрулювання нетверезий містянин з напіввипитою пляшкою коньяку перекрив рух автомобілю Daewoo Lanos. Патрульні звернули на це увагу та почали розбиратися, аж раптом з двору вибігло троє чоловіків. В одного з них була у крові шия та руки.


Чоловіки вказали на дебошира, який тримав пляшку алкоголю і заявили, що саме він наніс тілесні ушкодження постраждалому. Йому надали допомогу, а нападника заарештували. Під час поверхневого огляду у нього знайшли ніж. Чоловік вів себе агресивно, кидався на оточуючих і вдарив правоохоронця. Той сам його і затримав. Поліціянт отримав забої, його життю нічого не загрожує. 


На місце викликали слідчих і передали дебошира їм. 


За інформацією Головного управління Національної поліції у Полтавській області, 34-річному затриманому обрали міру запобіжного захисту у вигляді нічного домашнього арешту.


Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

2
Автор: Юлия Волынская
Теги: патрульна поліція тілесні ушкодження

Коментарі: 1

275
1
vetalman:
Сьогодні, 14:35

как же он все время так хитро маскировался до этого момента все 34 года ?


0 0

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх