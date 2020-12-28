Результати матчів чемпіонату та Кубку Кременчука з футзалу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 254



























































































































Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці в спорткомпексі «Політехнік» та «Граніт» тривають змагання з чемпіонату, першості та Кубку міста з футзалу. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.





Відео матчу 1 ліга FERREXPO – Кремінь-2:3 (Корольков-2 – Гонтар, Головченко, Пятибрат)

Результати матчів Чемпіонату, Першості та Кубку з футзалу