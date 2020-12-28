Результати матчів чемпіонату та Кубку Кременчука з футзалу

У Кременчуці в спорткомпексі «Політехнік» та «Граніт» тривають змагання з чемпіонату, першості та Кубку міста з футзалу. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
23.12.2020
|
Ягуар – Джей Ті Ай
(Жениленко-2, Махно, Прутян, Залов, Бігдан – Руденко, Тамоян)
|
6:2
|
1 Ліга
|
26.12.2020
|
Кремінь – ТАС
(Халілов – Цвелих-3, Олійник-2, Крупін, Кулик)
|
1:7
|
1 Ліга
|
26.12.2020
|
Геологія – Світловодськ
(Данілейко-2, Юрченко, Голубенко – Кувшинов-2)
|
4:2
|
1 Ліга
|
26.12.2020
|
Діліжанс – Поло
(Хвойницький-2, Ковпан, Шахман, Глущенко – Піскун, Суботін)
|
5:2
|
2 Ліга
|
26.12.2020
|
Динамо – ОДЮК
(Кунєв-2 – Бичков-4)
|
2:4
|
2 Ліга
|
26.12.2020
|
Кредмаш – ВПУ-7
(Орендаренко І.-3, Белокопитов-2)
|
0:5
|
Кубок
|
26.12.2020
|
Шарліс – Адвокат
(Дудка, Молько)
|
2:0
|
1 Ліга
|
ПОЛІТЕХНІК
|
27.12.2020
|
Світловодськ – Ягуар
(Коваленко-2, Кувшинов, Нагернюк – Жениленко, Сокуренко)
|
4:2
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
Адвокат – Геологія
(Віхарєв, Євтушенко – Костиренко-2, Лавський, Голубенко, Лапа, Хрієнко, Куц)
|
2:7
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
ТАС – Шарліс
(Крупін – Павлик, Дудка)
|
1:2
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
FERREXPO – Кремінь
(Корольков-2 – Гонтар, Головченко, Пятибрат)
|
2:3
|
1 Ліга
|
27.12.2020
|
Круть і Ко - ОДЮК
(Костомаров-2, Сташкевич – Бичков-4, Кузуб-2, Луценко, Гирич, Войтенко)
|
3:9
|
2 Ліга
|
27.12.2020
|
Трансгаз – Оверком
|
Матч не завершився
|
2 Ліга
|
27.12.2020
|
Арсенал – Марсель
(Шинкарицький – Степанчук-2, Козлов, Кравчук, Сидоренко, Ларченко)
|
1:6
|
2 Ліга
|
27.12.2020
|
Кредмаш – ВПУ-7
(Прошакін, Щербак, Куц, Скляр – Орендаренко В.)
|
4:1
|
2 Ліга
|
Дата
|
Матч
|
Результат
|
Ліга
|
ГРАНІТ
|
26.12.2020
|
Локомотив – 1-й Віконний
(Звездай – Кучма, Єщенко, Федоров)
|
1:3
|
3 Ліга
|
26.12.2020
|
Ізумруд – Правий берег
(Штельмах – Ішалін-4, Леонов-3, Сторужка-2, Райлян, Батир, Давиденко, Макаренко, Ванда)
|
1:14
|
5 Ліга
|
26.12.2020
|
Олімп – Маяк-2
(Павлушенко, Петренко, Крутіков, Милованов – Москальов, Остапець)
|
4:2
|
5 Ліга
|
26.12.2020
|
Талант – Колос
(Астахов – Приліпко-2, Яковенко, Гусєв)
|
1:4
|
4 Ліга
|
26.12.2020
|
Світ спорту – Шершні
(Чухно-2, Голубничий-2, Місікевич, Дейнека - Юфа)
|
6:1
|
5 Ліга
|
26.12.2020
|
Фортуна – Рошен
(Іващенко – Безуглий-3, Рудницький, Остапченко, Матвійчук, Воля(АГ))
|
1:7
|
5 Ліга
|
26.12.2020
|
ПрАТ Кременчукгаз – ПП
(Твердохліб-3, Резнік-2, Богиня, Арішин - Метельский)
|
7:2
|
4 Ліга
|
26.12.2020
|
Нафтохімік-В – Кремінь АТО
(Бедяєв-2, Петулько, Акуленко – Антоненко, Галочкін)
|
4:2
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
27.12.2020
|
Локомотив – Деївка
(Ляпун, Клепач – Крупенко-3, Демченко)
|
2:4
|
3 Ліга
|
27.12.2020
|
Теплоенерго – Чемпіон
(Жиленко-3, Локтіонов-2, Ващенко, Павлик – Коваленко Є.-2, Самофалов, Кива, Ільченко, Мазурец, Жиленко(АГ))
|
7:7
|
4 Ліга
|
27.12.2020
|
Прорив – Мегаспорт
(Зєлєнов, Третьяк, Коробко – Семіченко-3, Заніздря В.-2)
|
3:5
|
4 Ліга
|
27.12.2020
|
Юність – Зоря
(Михайленко-2, Остафьєв – Крошка-3, Білоус Я., Васільєв, Самков)
|
3:6
|
4 Ліга
|
27.12.2020
|
Брест – Нафтохімік-В
(Марченко, Біденко О. – Харін-2, Пінчук, Беляєв, Акуленко, Петулько)
|
2:6
|
3 Ліга
|
27.12.2020
|
Кременчук – Пронозівка
(Уманець-2, Омелян М., Замковський – Овдієнко-2)
|
4:2
|
5 Ліга
|
27.12.2020
|
Патріот – Правий берег
(Гончаров, Глушко – Батир-2, Макодзеба, Ванда, Леонов)
|
2:5
|
5 Ліга
|
27.12.2020
|
Інтер Авто – 1-й Віконний
(Цемах-2 - Сулов)
|
2:1
|
3 Ліга
|
27.12.2020
|
Ізумруд – Олімп
(Барабін – Крутіков-3, Мушиманський-3, Шандра-2, Близнюк-2, Ложченко, Костина, Приймаченко, Павличенко)
|
1:14
|
5 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
|
ПОЛІТЕХНІК
|
02.01.2021
|
14:00
|
Динамо – Трансгаз
|
Кубок
|
02.01.2021
|
15:00
|
Круть і Ко
|
Кубок
|
ПОЛІТЕХНІК
|
03.01.2021
|
12:00
|
Шарліс – FERREXPO
|
Кубок
|
03.01.2021
|
13:00
|
ТАС – Адвокат
|
Кубок
|
03.01.2021
|
14:00
|
Джей Ті Ай – Світловодськ
|
1 Ліга
|
03.01.2021
|
15:00
|
Поло – ВПУ-7
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
16:00
|
Кредмаш – Динамо
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
17:00
|
ОДЮК – Трансгаз
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
18:00
|
Оверком – Арсенал
|
2 Ліга
|
03.01.2021
|
19:00
|
Марсель – Діліжанс
|
2 Ліга
|
Дата
|
Початок
|
Матч
|
|
ГРАНІТ
|
02.01.2021
|
12:00
|
Стріт – Деївка
|
3 Ліга
|
02.01.2021
|
13:00
|
Зоря – ПП
|
4 Ліга
|
02.01.2021
|
14:00
|
Колос – Теплоенерго
|
4 Ліга
|
02.01.2021
|
15:00
|
Н.Знамянка – 1-й Віконний
|
3 Ліга
|
02.01.2021
|
16:00
|
Правий берег – Фортуна
|
5 Ліга
|
02.01.2021
|
17:00
|
Мегаспорт – Чемпіон
|
4 Ліга
|
02.01.2021
|
18:00
|
Брест – Кремінь АТО
|
3 Ліга
|
ГРАНІТ
|
03.01.2021
|
12:00
|
Фортуна – Маяк-2
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
13:00
|
Кременчук – Ізумруд
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
14:00
|
Світ спорту – Патріот
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
15:00
|
Шершні – Рошен
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
16:00
|
Пронозівка – Правий берег
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
17:00
|
Магія смаку – Олімп
|
5 Ліга
|
03.01.2021
|
18:00
|
Локомотив – Інтер Авто
|
3 Ліга
|
03.01.2021
|
19:00
|
Прорив – ПрАТ Кременчукгаз
|
4 Ліга
Дискваліфіковані: