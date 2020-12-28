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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Результати матчів чемпіонату та Кубку Кременчука з футзалу

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 254

 Також є розклад найближчих ігор кременчуцьких команд
Фото: Артем Коваленко

У Кременчуці в спорткомпексі «Політехнік» та «Граніт» тривають змагання з чемпіонату, першості та Кубку міста з футзалу. Змагання проходять без глядачів через карантинні обмеження.


У Кременчуці триває чемпіонат, першість та Кубок з футзалу
Відео матчу 1 лігаFERREXPO – Кремінь-2:3 (Корольков-2 – Гонтар, Головченко, Пятибрат)

Результати матчів Чемпіонату, Першості та Кубку з футзалу

Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ПОЛІТЕХНІК

23.12.2020

  

Ягуар – Джей Ті Ай

(Жениленко-2, Махно, Прутян, Залов, Бігдан – Руденко, Тамоян)

6:2

1 Ліга

26.12.2020

  

Кремінь – ТАС

(Халілов – Цвелих-3, Олійник-2, Крупін, Кулик)

1:7

1 Ліга

26.12.2020

  

Геологія – Світловодськ

(Данілейко-2, Юрченко, Голубенко – Кувшинов-2)

4:2

1 Ліга

26.12.2020

  

Діліжанс – Поло

(Хвойницький-2, Ковпан, Шахман, Глущенко – Піскун, Суботін)

5:2

2 Ліга

26.12.2020

  

Динамо – ОДЮК

(Кунєв-2 – Бичков-4)

2:4

2 Ліга

26.12.2020

  

Кредмаш – ВПУ-7

(Орендаренко І.-3, Белокопитов-2)

0:5

Кубок

26.12.2020

  

Шарліс – Адвокат

(Дудка, Молько)

2:0

1 Ліга

ПОЛІТЕХНІК

27.12.2020

  

Світловодськ – Ягуар

(Коваленко-2, Кувшинов, Нагернюк – Жениленко, Сокуренко)

4:2

1 Ліга

27.12.2020

  

Адвокат – Геологія

(Віхарєв, Євтушенко – Костиренко-2, Лавський, Голубенко, Лапа, Хрієнко, Куц)

2:7

1 Ліга

27.12.2020

  

ТАС – Шарліс

(Крупін – Павлик, Дудка)

1:2

1 Ліга

27.12.2020

  

FERREXPO – Кремінь

(Корольков-2 – Гонтар, Головченко, Пятибрат)

2:3

1 Ліга

27.12.2020

  

Круть і Ко  - ОДЮК

(Костомаров-2, Сташкевич – Бичков-4, Кузуб-2, Луценко, Гирич, Войтенко)

3:9

2 Ліга

27.12.2020

  

Трансгаз – Оверком

Матч не завершився

2 Ліга

27.12.2020

  

Арсенал – Марсель

(Шинкарицький – Степанчук-2, Козлов, Кравчук, Сидоренко, Ларченко)

1:6

2 Ліга

27.12.2020

  

Кредмаш – ВПУ-7

(Прошакін, Щербак, Куц, Скляр – Орендаренко В.)

4:1

2 Ліга

 

 

Дата

  

Матч

Результат

Ліга

ГРАНІТ

26.12.2020

  

Локомотив – 1-й Віконний

(Звездай – Кучма, Єщенко, Федоров)

1:3

3 Ліга

26.12.2020

  

Ізумруд – Правий берег

(Штельмах – Ішалін-4, Леонов-3, Сторужка-2, Райлян, Батир, Давиденко, Макаренко, Ванда)

1:14

5 Ліга

26.12.2020

  

Олімп – Маяк-2

(Павлушенко, Петренко, Крутіков, Милованов – Москальов, Остапець)

4:2

5 Ліга

26.12.2020

  

Талант – Колос

(Астахов – Приліпко-2, Яковенко, Гусєв)

1:4

4 Ліга

26.12.2020

  

Світ спорту – Шершні

(Чухно-2, Голубничий-2, Місікевич, Дейнека - Юфа)

6:1

5 Ліга

26.12.2020

  

Фортуна – Рошен

(Іващенко – Безуглий-3, Рудницький, Остапченко, Матвійчук, Воля(АГ))

1:7

5 Ліга

26.12.2020

  

ПрАТ Кременчукгаз – ПП

(Твердохліб-3, Резнік-2, Богиня, Арішин - Метельский)

7:2

4 Ліга

26.12.2020

  

Нафтохімік-В – Кремінь АТО

(Бедяєв-2, Петулько, Акуленко – Антоненко, Галочкін)

4:2

3 Ліга

ГРАНІТ

27.12.2020

  

Локомотив – Деївка

(Ляпун, Клепач – Крупенко-3, Демченко)

2:4

3 Ліга

27.12.2020

  

Теплоенерго – Чемпіон

(Жиленко-3, Локтіонов-2, Ващенко, Павлик – Коваленко Є.-2, Самофалов, Кива, Ільченко, Мазурец, Жиленко(АГ))

7:7

4 Ліга

27.12.2020

  

Прорив – Мегаспорт

(Зєлєнов, Третьяк, Коробко – Семіченко-3, Заніздря В.-2)

3:5

4 Ліга

27.12.2020

  

Юність – Зоря

(Михайленко-2, Остафьєв – Крошка-3, Білоус Я., Васільєв, Самков)

3:6

4 Ліга

27.12.2020

  

Брест – Нафтохімік-В

(Марченко, Біденко О. – Харін-2, Пінчук, Беляєв, Акуленко, Петулько)

2:6

3 Ліга

27.12.2020

  

Кременчук – Пронозівка

(Уманець-2, Омелян М., Замковський – Овдієнко-2)

4:2

5 Ліга

27.12.2020

  

Патріот – Правий берег

(Гончаров, Глушко – Батир-2, Макодзеба, Ванда, Леонов)

2:5

5 Ліга

27.12.2020

  

Інтер Авто – 1-й Віконний

(Цемах-2 - Сулов)

2:1

3 Ліга

27.12.2020

  

Ізумруд – Олімп

(Барабін – Крутіков-3, Мушиманський-3, Шандра-2, Близнюк-2, Ложченко, Костина, Приймаченко, Павличенко)

1:14

5 Ліга


 
Розклад матчів з футзалу



Дата

Початок

Матч

 
 

ПОЛІТЕХНІК

02.01.2021

14:00

Динамо – Трансгаз

Кубок

02.01.2021

15:00

Круть і Ко

Кубок

ПОЛІТЕХНІК

03.01.2021

12:00

Шарліс – FERREXPO

Кубок

03.01.2021

13:00

ТАС – Адвокат

Кубок

03.01.2021

14:00

Джей Ті Ай – Світловодськ

1 Ліга

03.01.2021

15:00

Поло – ВПУ-7

2 Ліга

03.01.2021

16:00

Кредмаш – Динамо

2 Ліга

03.01.2021

17:00

ОДЮК – Трансгаз

2 Ліга

03.01.2021

18:00

Оверком – Арсенал

2 Ліга

03.01.2021

19:00

Марсель – Діліжанс

2 Ліга

 

 

Дата

Початок

Матч

 
 

ГРАНІТ

02.01.2021

12:00

Стріт – Деївка

3 Ліга

02.01.2021

13:00

Зоря – ПП

4 Ліга

02.01.2021

14:00

Колос – Теплоенерго

4 Ліга

02.01.2021

15:00

Н.Знамянка – 1-й Віконний

3 Ліга

02.01.2021

16:00

Правий берег – Фортуна

5 Ліга

02.01.2021

17:00

Мегаспорт – Чемпіон

4 Ліга

02.01.2021

18:00

Брест – Кремінь АТО

3 Ліга

ГРАНІТ

03.01.2021

12:00

Фортуна – Маяк-2

5 Ліга

03.01.2021

13:00

Кременчук – Ізумруд

5 Ліга

03.01.2021

14:00

Світ спорту – Патріот

5 Ліга

03.01.2021

15:00

Шершні – Рошен

5 Ліга

03.01.2021

16:00

Пронозівка – Правий берег

5 Ліга

03.01.2021

17:00

Магія смаку – Олімп

5 Ліга

03.01.2021

18:00

Локомотив – Інтер Авто

3 Ліга

03.01.2021

19:00

Прорив – ПрАТ Кременчукгаз

4 Ліга


Дискваліфіковані:

  • Єгор Смірнов (Ягуар)
  • Ігор Черномор (Оверком)
  • Артем Михайленко (Юність)
  • Андрій Одарушенко (Патріот)
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: футзал мініфутбол
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