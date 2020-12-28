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Кременчук, Освіта

Двоє кременчуцьких молодих вчених отримали премії Президента України

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 392

 

Присуджується щороку 40 премій (з них - 15 премій для молодих вчених Національної Академії Наук України) у розмірі 40 000 гривень кожна

На сайті Президента України 29 грудня з’явився указ №595/2020 «Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року». Згідно з документом, цього року нагороду отримали двоє вчених з Кременчука, обидва – за роботу «Сенсори газу на основі напівпровідникових поруватих шарів»:


  • Когдась Максим Григорович – кандидат технічних наук, доцент КрНУ ім. Остроградського 
  • Найда Віталій Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач КрНУ ім. Остроградського


Премія присуджується за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, природничих, технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.


Присуджується щороку 40 премій (з них - 15 премій для молодих вчених Національної Академії Наук України) у розмірі 40 000 гривень кожна. 

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Автор: Альона Душенко
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