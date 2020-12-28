У річці Сухий Кагамлик потонуло двоє дітей - провалилися під кригу

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Для проведення пошукових робіт направили водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області

Сьогодні, 31 грудня, близько 14 години потонуло двоє дітей на річці Сухий Кагамлик. За інформацією пресслужби ДСНС та поліції, о 14:20 надійшло повідомлення, що поблизу кварталу 297 у річку Сухий Кагамлик поблизу берега під кригу провалилося двоє дітей. Юним кременчужанам близько 10 років.





Для проведення пошукових робіт направили водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.





О 15:22 водолазами вилучено з води тіла дітей.





Від ДСНС для проведення робіт залучалося 10 чоловік особового складу, 1 човен та 2 одиниці техніки.